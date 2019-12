Twitter interdit les PNG animés pour éviter les attaques sur les personnes photosensibles

« Les APNG étaient amusants, mais ils ne respectent pas les paramètres de lecture automatique, nous supprimons donc la possibilité de les ajouter aux tweets, pour la sécurité des personnes sensibles aux mouvements et aux images clignotantes, y compris celles atteintes d'épilepsie. »

APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u