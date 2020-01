Insolite : semelles, rasoirs, jouets coquins, coque compostable, chargeur licorne... #CES

« Le Cinquième Élément »

« verte »

« Organicore cases »

de l'Apple Park

« immoral, obscène, indécent, profane ou non conforme à l'image du CTA sera disqualifié »

« une carte électronique qui se plante dans la patate. Elle prend son électricité dans la patate (comme une pile citron), et connecte la patate au téléphone, en Bluetooth »

L'tient une grande place avec desou desversion. Le Groupea présenté sa plateforme collaborative, The Next BIC® Thing . Cette dernière devrait lui permettre d’approfondir sa connaissance des consommateurs en les faisant directement participer à son processus d’innovation et de R&D.Elle sera d'ailleurs lancée avec, qui en a profité pour mettre à jour son ici ). D'ailleurs les animaux occupent une place de plus en importante avec de nombreuses litières connectées ici et là, des jouets intelligents commeAprès avoir collé un écran sur un sac l'année dernière,réitère avec son Mirage Smart Speaker , une version assez spéciale d'une. Enveloppée d'un écran tactile 8" AMOLED (entièrement flexible) , cette dernière est disponible au prix deDans la série, via ses. Cette coque est faite dans un matériau 100% compostable, qui peut se décomposer en seulement six mois. A noter que la protection est annoncée comme résistante aux chutes jusqu'à environ 180cm. Disponible en quatre couleurs (noir, vert, gris et blanc), il vous en coûteraA noter que des versions pour les AirPods Pro devraient sortir prochainement.Fières de ses 32 capteurs intégrés, ces dernières peuvent capturer jusqu'à 1000 données par seconde et par capteur (et par pied ?), offrant des mesures de course telles que la cadence, la foulée et l'équilibre, pour une image complète de la technique de course de chaque utilisateur. Il vous en coutera toutefoisLe CES pense aussi auxavec ce chargeur dont la forme rappelle un peu celled'un donut. En réalité, la firmea pensé à un problème pratique pour les(la petite poignet ronde qui permet de tenir son iPhone pour prendre un selfie ou de le poser sur une table) : cPour ceux qui n'assumeraient pas le côté nacré, leest également disponible dans d'autres coloris plus discrets pour 60 dollars . A ce prix, on peut même poser ses AirPods dessus !Enfin, on termine par un objet qui a grandement fait parler de lui depuis le dernier CES.. L'occasion pour elle de sortir de nouveaux produits,Ayant remporté le prix de l'innovation dans un premier temps, la Consumer Technology Association (l'organisateur du CES) avait révoqué ce dernier et l'avait interdit d'exposition, soutenant que tout produitSinon, pour le fun,Son créateur, Nicolas Baldeck, explique qu'il s'agit là d'une vraie invention :. Son prix ? 34 dollars (avec une ristourne de 5 dollars pour les mille premiers).