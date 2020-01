Test des Razer Hammerhead True Wireless : des concurrents à 119€ pour les AirPods ?

Un design inspiré, mais de l'USB-C et du noir mat

« une latence extrêmement faible »

tuning

Appairage, autonomie et fonctionnalités

Rendu sonore, microphones et Gaming Mode

« boost des basses »

« boost des aigus »

« boueux »

Conclusion

Design : 4

Technique : 3

Ergonomie : 3

Tarif : 4 Les Plus : • Rendu satisfaisant

• Léger et compact

• USB-C Les Moins : • Autonomie légèrement inférieure aux concurrents

• Pas de Bluetooth multipoint

• Pas de charge sans fil

• Gaming Mode peu efficace Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • 119 euros 3.5/5



Les écouteurs sans fil de Razer reprennent un design assez proche des AirPods . La firme ne mise pas sur l'annulation active du bruit ambiant, mais plutôt sur(60 ms, selon Razer), un tarif plus accessible, et sur un rendu sonore optimisé par des haut-parleurs maison de 13 mm.La première chose qui surprend en sortant le produit de la boite c'est la légèreté de l'ensemble. Sur ce point, Razer fait mieux que les AirPods (contre 48 grammes pour les AirPods Gen2 avec boitier de charge sans fil). Dans les deux cas, les écouteurs pèsent un petit 4 grammes chacun. Leur forme étant très proche, si les AirPods ne vous gênent pas, les Hammerhead devraient également convenir.Côté finition,, les lignes d'assemblage des coques sont légèrement visibles sans que ce soit choquant. Le revêtement mat aura ses aficionados, tout comme le côté brillant des AirPods . Le logo Razer sur la partie tactile reste sobre, et n'est pas rétroéclairé (au grand dam des certains fans degaming)Le boitier de charge fait un peu plus fragile, notamment la charnière (qui ne fait pas le petit bruit satisfaisant de celui des AirPods), et les écouteurs sont moins bien maintenus. Ils bougent très légèrement lorsque l'on secoue l'écrin. Ce bruit s'estompe en mettant en place les deux capuchons en silicone fournis par Razer, mais le look en prend un coup, sans que le confort ne fasse un réel bon en avant.Le format oblong est facile à mettre dans la poche et le constructeur a réussi à offrir un format vraiment compact. Petit point déstabilisant lors des premières prises en main, Razer choisit de mettre l'écouteur gauche à droite dans le boitier lorsque vous ouvrez ce dernier face à vous, et l'écouteur droit à gauche.Le premier appairage se fait très simplement. Il suffit d'ouvrir la boite et les écouteurs apparaissent dans le menu Bluetooth de l'appareil hôte, ou au sein de l'application dédiée. Cette dernière permettra de choisir entre trois profils (standard, plus de basses, plus d'aigus), de mettre à jour le firmware, d'opter pour un mode forçant la compatibilité pour les appareils réticents (MacBook Pro avec macOS 10.15, smartphones Huawei sous Android 10, Meizu Pro 7 Plus, et RedMi Note 4) de consulter le niveau de batterie de chaque écouteur, mais pas celui du boitier (une LED colorée sur ce dernier donne toutefois une indication)., il faudra donc refaire la configuration si vous désirez passer d'un smartphone à un ordinateur, par exemple.Sur les Hammerhead,. Un appui court permettra ainsi de répondre/raccrocher et mettre en pause/reprendre la lecture d'un titre, un appui maintenu 2 secondes permet d'éteindre les écouteurs (ils s'éteignent également automatiquement une fois insérés dans l'étui, ou au bout de quelques minutes sans utilisation), de rejeter un appel, ou de convoquer l'assistant virtuel. Un appui de 6 secondes active l'appairage Bluetooth, toucher deux fois rapidement l'écouteur permet de passer au titre suivant, trois fois pour le titre précédent. Enfin, toucher trois fois l'appareil et maintenir l'appui 2 secondes active le Gaming Mode, ou supprime les périphériques synchronisés en mode appairage.Du côté des aspects pratiques,(gauche et/ou droit), par exemple en conversation pour économiser la batterie du second. Les Hammerhead ne comportant pas de capteur de mouvement, la lecture ne s'arrête pas lorsque vous retirez un écouteur, il faudra alors stopper la lecture manuellement, ou placer le périphérique dans son boitier de charge.Pour des écouteurs Bluetooth proposant ce format (sans fermer hermétiquement le conduit auditif, ni y pénétrer profondément),(audiophiles, passez votre chemin), assez proche de ce qu'offrent les AirPods d'Apple. La définition et la dynamique des graves assez présentes ne sont pas impressionnantes, mais les haut-parleurs de 13 millimètres font leur travail (avec un niveau maximum vraiment élevé), avec des médiums et des aigus légèrement en avant.Outre le mode par défaut,et. Le premier exagère le rendu des fréquences graves et rend le tout, et le second amplifie les aigus au point de les rendre désagréables. Autre fonction disponible, le Gaming Mode, censé faire descendre la latence à 60 ms est assez déconcertant. En effet, la différence est vraiment ténue, que le mode soit activé ou non, et la latence est toujours franchement perceptible pour de l'audio en temps réel et pour les utilisateurs sensibles sur ce point (jeux, applications). Pour visionner des films et vidéos sur Netflix ou YouTube, le système compense le retard et offre une expérience satisfaisante.Les Hammerhead True Wireless gèrent les codecs SBC et AAC, et choisissent ce dernier automatiquement lorsqu'ils sont connectés sur un Mac, un bon point. En communication, les microphones des Razer offrent un rendu légèrement supérieur à ce que l'on obtient avec les AirPods,, qui pourrait séduire les aficionados du noir mat. Le confort est au même niveau que les écouteurs d'Apple, tout comme le rendu sonore, mais l'autonomie est légèrement moins bonne. Le Gaming Mode, qui ferait descendre la latence à 60ms selon le constructeur, nous a toutefois laissés sur notre faim, avec un résultat assez proche de ses concurrents.