Mac Pro / eGPU : l'offre compliquée des GPU AMD

« compliqué »

Mac Pro : quel CPU choisir ? Des benchs et nos conseils !

« vieille »

« Vega II Duo »

Le problème ne concerne d'ailleurs pas que cette grosse station de travail au tarif exorbitant,(eGPU) pour lesquels nous recevons énormément de questions. Quel modèle choisir ? Qui est le plus puissant ? AMD va-t-elle sortir un modèle haut-de-gamme cette année ?Sans Nvidia pour venir jouer les trouble-fêtes -banni depuis 2 ans de macOS- il ne reste donc que l'offre d'AMD, qui peine à rattraper son concurrent. Rendez-vous compte,Un peu cher, pour un GPU désormais bas de gamme, proposé à partir de 150€ dans le commerce , n'est-ce pas ?A côté,, lorsqu'Apple l'a incluse dans l' iMac Pro , peinait déjà à afficher les mêmes performance qu'une GeForce 1080 sorti presque deux ans plus tôt. Mais pas de quoi enterrer cette génération si vite, puisque cettearchitecture reste toujours le fleuron d'AMD en 2020 :TSMC capable de graver plus finement les puces (7nm). Et on l'a vu, les différences de performances face à la Vega 64 sont assez contenues, les deux cartes partageant une grande partie de leurs specs. Apple a été, même si, comme on l'a vu ensemble dans la vidéo, cela revient juste à empiler deux Vega II en parallèle, sans forcément gagner en performances, surtout dans les logiciels incapables de gérer le multi-GPU.Vient enfin l'architecture Navi, gravée à 7nm, sortie péniblement fin 2019 avec pour unique fleuron, un modèle milieu de gamme -, pourtant gravée à 12nm. Malgré tout, il s'agit de la carte la plus moderne, qu'Apple promet d'ailleurs bientôt d'intégrer de série dans le Nouveau Mac Pro (grâce à une technologie de compression de l'image, absente de l'architecture Vega) là où la Vega II limitera les ports à de l'USB 2. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autre, leoffrant également des options d'encodage/décodage vidéo plus performantes comme le Video Core Next , et sans doute la meilleure offre en eGPU -dommage qu'elle ne soit pas encore proposée sur le modèle de Blackmagic. Pour autant, il manque un modèle vraiment haut-de-gamme, et c'est là que ça devient carrémentpour Apple :! Vendues au prix fort et déjà dépassées, elles restent pourtant l'unique choix pouren attendant les 5900XT d'ici l'été.Nos confrères dese sont amusés . Par exemple, la Vega II se fait souvent damer le pion par la 5700 théoriquement moins puissante :Mais suivant les effets,, surtout lorsqu'on augmente le nombre de noeuds, comme ici dans Resolve :Mais ces benchs révèlent surtout la disparité quant aux optimisations des éditeurs. Dans un jeu récent commeMais sur Warhammer II, un peu moins récent,On ne connait pas encore le prix de la W5700 au format MPX, mais une chose est sûre,(le modèle d'Apple contiendra plus de mémoire et une sortie TB3, mais tout de même !).