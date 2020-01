TV+ : "Little America" et "Visible: Out on Television" [vidéo + récap calendrier]

« Little America »

« Inside Little America »

« Visible: Out on Television »

« le poids de la télévision dans la conscience américaine et l'émergence du mouvement LGBTQ »

Calendrier des sorties :



- 1er novembre : « The Morning Show », « SEE », « For All Manking », « Dickinson », « Snoopy », « Le Secret de la Plume », « The Helpster », « The Elephant Mother »

- 15 novembre : « Oprah's Book CLub »

- 27 novembre : « Servant »

- 6 décembre : « Truth Be Told », « Hala »

- 17 janvier : « Little America »

- 7 février : « Mythic Quest : le festin du Corbeau » (nom officiel en VF)

- 14 février : « Visible: Out on Telévision »

- 6 mars : « Amazing Stories »

- 20 mars : « The Banker

- 3 avril : « Home before Dark »

- 17 avril : « Home » et « Here We Are: Notes for Living on Planet Earth »

- 24 avril : « Beastie Boys Story » et « Defending Jacob »

- 1er mai : « Trying »

- 5 juin : « Dear »

Elle s'attarde tout d'abord sur, qui a reçu un très bel accueil des critiques. Elle propose ainsi un très court mais très intéressant making-of , intituléOn peut y voir les producteurs (Kumail Nanjiani Emily V. Gordon, Joshuah Bearman ou encore Alan Yang) présenter leur vision de la série et ce qui les a motivé dans ce projet. Rappelons queRéalisée par Ryan White et Jessica Hargrave (nominés aux Emmy Awards), cette dernière se veut très engagée et veut montrerles différents épisodes seront racontés par Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris et Lena Waithe. On retrouvera Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez ou encore Jesse Tyler Ferguson.