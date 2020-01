L'altimètre "natif" de l'Apple Watch Series 5 est au mieux médiocre, au pire inutile

Au ski (ici à Chamonix, domaine du Brévent) l'Apple Watch permet d'obtenir une altitude précise... ou pas !

C'est assez pratique, car elle est accessible d'office sur l'écran des apps, et: latitude, longitude, relèvement, inclinaison, altitude, nord magnétique... Curieusement, elle n'est pas disponible sur la Series 4 alors que cette dernière n'est amputée que de la boussole, ce qui est un peu chiche.Habitué des randos et autres sorties à ski,car il évite de passer par des apps tierces pour obtenir la précieuse valeur. Il faut bien comprendre que cette info n'a, comme le parapente, le ski, la randonnée, bref, des sports pour qui la donnée doit être fiable et temps réel.En réalité, il y a deux problèmes : d'abord,, car si vous êtes en l'air (parapente par exemple), mais au dessus d'une ville, vous aurez en premier lieu l'altitude du plancher des vaches, ce qui n'est pas vraiment pertinent. Ce n'est pas toujours vrai, parfois ça fonctionne, il est. En tout cas, dès que j'aila montre en altitude, j'avais presque systématiquement un chiffre erroné par rapport à la signalétique locale !Autre souci majeur,, contrairement au reste des informations de l'app comme l'inclinaison ou la boussole. La valeur est prise tantôt sur via la 4G/GPS, tantôt via le capteur, mais à intervalles de plusieurs minutes, et sans possibilité de rafraichir. Prenez un téléphérique, vous aurez l'altitude prise 5 minutes plus tôt (en bas, donc), et il faudra. Parfois, il a fallu que je déconnecte la montre de l'iPhone pour qu'elle se force à utiliser le capteur et non le positionnement. Bien-sûr, Apple ne fournit pas non plus de vitesse ascensionnelle, là où des montres sportives d'entrée de gamme le font depuis des années.Précisons importante :offre des résultats généralement assez fiables. Mais Apple utilise a priori ici surtout les données topographiques et le GPS -même si c'est toujours compliqué à vérifier. Il n'y a pas besoin de vraini réellement d'altimètre dans cette application.Bref, pour obtenir une valeur précise,Il en existe plusieurs, souvent payantes, et qui nécessitent souvent d'être réétalonnées régulièrement. Le plus efficace que l'on a trouvé est sans doute Altimètre+ (mais n'hésitez pas à nous en suggérer d'autres) que l'on peut forcer à utiliser l'altimètre intégré (Series 4 ou 5 mini).