eGPU : le BlackBeast Pro semble être une belle arnaque (Méfiez-vous de Kickstarter !)

Pour rappel, l'idée était de proposer un(soit 8 lignes de PCIe), une sortie Thunderbolt 3 (rarissime sur le marché), de nombreux ports (Ethernet, SD, USB...) le tout à moins de 300€. Nous étions à l'époque un peu perplexe autour de certaines affirmations et surtout, du manque de détails sur la page du projet ( toujours active ).Mais depuis l'annonce,. Tout d'abord, le jeune Tobias Lagarhus (21 ans) est être un membre régulier des forumes eGPU.io -la référence en matière d'eGPU- et son historique de message laisse à penser qu'il ne connaissait pas grand chose sur le sujet il y a à peine 2 ans encore. Si tout est possible dans le monde des petits génies,, que les ingénieurs de Razer, Akitio et BlackMagic/Apple réunis, dont l'expertise ne date pas d'hier.Mais le jeune homme semble de nature aventureuse, et a décidé de. Le boitier était effectivement présent sur un petit stand :Or lorsqu'on regarde son BlackBeast Pro de plus près,: d'une part, le boitier est en plastique (et non en Alu, comme mentionné dans le projet), ce qui risque d'être problématique en terme de dissipation thermique -mais après tout, il s'agit d'un prototype. Surtout, il s'agit apparemment d'une coquille vide, ou d'un simple cache-misère, si l'on en croit: regardez ces câbles qui sortent de nulle part !Le fondateur du site eGPU.io s'est alors rendu en personne sur place, et c'est là que les choses ont commencé à déraper : le jeune homme aou les NDA. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que le site de référence à tiqué : Lagarhus affirmait durant le CESencore en Thunderbolt 1 et 2 -alors qu'Apple a toujours officiellement refusé une telle prise en charge ! Autre bizarrerie, le fondateur du BlackBeast Pro prétend, or il s'agirait en fait du fameux Pure Wrangler développé justement sur eGPU.io et uniquement destiné à un usage personnel -le reprendre sur un produit commercial constituerait alors une violation de licence.Les membres du forums ont notéqui ne colleraient pas réellement avec les spécifications, là où Lagarhus se défend en prétendant travailler sur une puce dédiée avec une société tierces, spécialisée dans le Thunderbolt pour régler ces-voilà qui est bien arrangeant.Enfin,, là où le jeune homme assure pouvoir livrer son produit d'ici l'été. Avec un prototype encore bien hasardeux et vu le manque de cohérence durant la présentation au CES,et conseille auxde retirer leur argent du projet. Face à cela, un e-mail a été envoyé à tous les participants (que nous avons pu consulter, merci Thomas !) pour tenter de les rassurer mais sans avancer le moindre argument tangible. Notons enfin que, ne jugeant pas le projet contraire à ses règles d'utilisation.