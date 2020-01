A l'origine, l'iPad était aussi un cadre photo numérique

« Nous ne pensions pas que les gens se promèneraient en prenant des photos avec leur » Nous ne pensions pas que les gens se promèneraient en prenant des photos avec leur iPad . C'était même devenu un sujet de conversation assez drôle en interne, quand nous avons commencé à voir des gens à l'extérieur utiliser leur ‌iPad‌ pour prendre des photos en vacances. Je ne pense pas que nous pensions réellement que les gens l'utiliseraient de cette façon - et ils l'ont finalement fait. [...]

« L’histoire de l'iPad remonte bien avant l’iPhone.Il a commencé sous le projet dénommé « Q79 ». C’était le produit conçu autour du multitouch ... À l'époque, on cherchait à apporter un écran multitouch à un ordinateur portable. Plus précisément l'iBook »

« Il s'est avéré que c'était un projet vraiment très, très onéreux et cela n'allait pas vraiment être possible pour Apple de se pencher sur un projet super cher juste après avoir sorti le Cube, et on en est resté là. Nous nous sommes en quelque sorte éloignés de cet effort et nous sommes concentrés sur une chose beaucoup plus petite, l’iPhone »

Ils partagent ainsi anecdotes et impressions sur la tablette depuis sa création et se penchent tout particulièrement sur son évolution et la manière dont elle est devenue un. Il était question à l'époque d'envisager la tablette comme unMais cette option fut rapidement abandonnée, les clients lui préférant un rôle beaucoup plus. L'équipe a, par exemple, eu la surprise de voir combien de personnes l'utilisaient pour prendre des photos.. Autant l’un que l’autre se souviennent de la priorité donnée à l’ iPhone , qui a réduit la marge de manœuvre de l’équipe en charge de l’ iPad , expliqueIls évoquent desqui ontl’ iPad d'être utilisé dans les écoles pour remplacer lesscolaires, alors qu’il s’agissait là d’une des options envisagées pour la tablette. Une stratégie sur laquelle Apple semble désormais revenir, prônant à outrance l'utilisation de ce