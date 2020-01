Q1'20 : l'iPhone repart, les Services et Wearables explosent, le Mac chute encore

iPhone

Et après ?

Elle affiche un c(+8,91% sur une année) et un bénéfice de 4,99 dollars par action, soit un total de 22,236 milliards de dollars (+11,37% sur une année).Les fêtes de fin d'année ont été très favorables à l' iPhone , qui a rapporté(contre 51,982 milliards l'an passé), soit une hausse de 7,65% sur un an. Ces chiffres tendraient à confirmer le succès de l' iPhone 11 , esquissé par l'ensemble des analystes.Rappelons qu'en janvier dernier, la situation était toute autre, la firme reconnaissant officiellement la crise de l’ iPhone et la baisse des ventes de son produit phare.Mais depuis plusieurs événements sont venus atténuer les tensions : l’amélioration des relations entre les USA et la Chine, la sanction d’Huawei, la réévaluation des prix et l'apparition d'aides financières (limitées géographiquement) et -potentiellement- une reprise de la demande. mais les regards se tournent à présent vers le printemps prochain avec -normalement-. Ces chiffres sont d'autant plus importants que tous les modèles de la gamme sont enfin pris en compte, notamment l' iPad 7 contre 7,416 milliards en 2018 (soit une légère baisse de 3,45%). C’est donc une mauvaise nouvelle mais il est sans doutepour escompter une réelle prise en compte des dernières sorties.En effet, le MacBook Pro 16 pouces n'a été pris en compte que sur une moitié du trimestre, et les ventes du Mac Pro sur la fin décembre n'étaient pas en mesure d'infléchir cette tendance. Déjà le trimestre précédent, les Mac avaient enregistré une baisse de 4,75% .Toujours très attendus, les(incluant iTunes, Apple Music, AppleCare, Apple Pay, les revenus issus des licences mais également Apple Arcade et Apple TV+) confirment encore et toujours une, passant de 10,875 milliards de dollars (lors du premier trimestre 2019) àPour ce trimestre, on ne disposera toujours pas officiellement des résultats d'Apple Arcade ou d'Apple TV+, comme le reste des Services, à moins que la séance des Q&A ne permette d'en savoir un peu plus.Ne faisant plus office d’exception mais de principe, la catégoriet d'Apple gardera encore ses secrets (malgré les tentatives de certains analystes pendant les Q&A). L’ Apple Watch se retrouve toujours noyée dans la masse avec les AirPods , le HomePod , l' Apple TV , les produits Beats, les iPod Pour le prochain trimestre, le deuxième de l’année fiscale 2020, les prévisions d’Apple se stabilisent sur, une marge brute entre 38 et 39%, ainsi que des dépenses d'exploitation entre 9,6 milliards de dollars et 9,7 milliards de dollars.