Gamme Samsung Galaxy S20 : des avancées technologiques à suivre pour Apple ?

Après plusieurs années de peaufinage, les nouveaux smartphones du coréen profitent cette année d'. Pour les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, le constructeur revient à un design plus plat, sans courbes sur les bords des écrans, avec des dalles AMOLED 6.2, 6.7 et 6.9 pouces en 3040x1440 capables de monter à 120 Hz (mais uniquement en 1080p).. Les dalles Samsung étant souvent réutilisées sur les modèles de Cupertino, peut-être aurons-nous la surprise de retrouver certaines caractéristiques sur les iPhone 2020.Les bords de l'écran sont très fins, donnant l'impression d'une dalle proche du bord à bord, renforcée par la présence d'une caméra frontale logée dans un trou poinçonné sur l'écran.. Le capteur digital Ultrasonic placé sous la dalle est également de la partie.Du côté des batteries,(contre 3110/3046 et 3969 mAh pour les iPhone 11 Pro/Max ), avec une charge rapide à 25W pour les deux premiers modèles, et 45W pour le S20 Ultra. Le poids est également contenu avec 163/186 et 220 grammes contre 194/188 et 226 grammes pour les iPhone , pourtant plus petits.. Les S20 et S20+ embarquent 12 Go de RAM, là où le S20 Ultra est disponible en 12 et 16 Go de RAM, contre 4 Go pour les iPhone 2019, dont la gestion de la mémoire est mieux optimisée. Sur notre territoire, Samsung équipera les trois Galaxy S20 du processeur Exynos 990, avec un gain de performances de 20% par rapport à la puce précédente.Du point de vue du stockage,(cartes de 1 To maximum supportées). Le S20 est commercialisé à 909 euros en 4G, 1 009 euros en version 5G sub 6 GHz, le S20+ s'échange contre 1 009 euros en 4G et 1 109 euros en 5G (sub 6 GHz et mmWave), et le S20 Ultra (uniquement en 5G sub 6 GHz et mmWave) s'affiche à partir de 1 359 euros en 128 Go. Les premières livraisons sont prévues pour le 10 mars prochain.En sus de la gamme Galaxy S20,, deuxième génération de smartphone pliable, après le Fold. Le constructeur engrange ainsi de l'expérience sur ce point, et propose un form factor différent, avec un appareil de 6,7 pouces qui se rapproche des modèles à clapet. Première nouveauté intéressante,, point noir du Fold. Un petit écran (1,06 pouce) permettra de consulter les notifications lorsque le smartphone est fermé, de gérer les appels, et d'avoir un aperçu du cadrage des selfies.Le constructeur a retenu la leçon et opte sur ce nouveau modèle pour. Le Z Flip a été étudié pour pouvoir être utilisé plié à 50%, avec une séparation de l'affichage. La partie inférieure pourra par exemple permettre de consulter les commentaires sur YouTube, alors que la partie supérieure affichera la vidéo. Samsung prend également l'exemple de l'enregistrement d'un time lapse en posant simplement le téléphone sur un plan, sans avoir besoin de support.Le Z Flip se contente d'une définition de 2636x1080, d'un CPU Snapdragon 855+, de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage, du Wi-Fi 5 et de la 4G.