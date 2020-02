Sélection de périphériques : Nomad Base Station, SSL2+, Klipsch HG, eufyCam 2C

Nomad Base Station Stand : un chargeur incliné de luxe

SSL2/SSL2+ : un petit bout de légende à partir de 229€

Klipsch : une enceinte compacte et design avec 8 heures d'autonomie

Anker Atom III Slim : un chargeur USB-C/USB-A 65W compact

Ring Indoor Cam : une caméra filaire 1080p à 59€

« Vue en direct »

« Protect Basic Plan »

« Protect Plan Plus »

L'Indoor Cam à gauche, la Stick Up Cam à droite

Powerstation USB-C 3XL : une batterie design chez Mophie

Une clé USB-A/USB-C de luxe chez SanDisk (jusqu'à 1 To

AwoX accueille l'Assistant Google et Alexa avec le Plug Plus

« Vous avez déjà configuré des appareils ? »

EufyCam 2C : HomeKit, endurantes, et sans frais supplémentaires

. Au menu, le Base Station Stand de Nomade, l'interface audio SSL2+, l'enceinte Heritage Groove de Klipsch, le chargeur Anker Atom III Slim, la caméra Ring Indoor Cam, la batterie Powerstation USB-C 3XL de Mophie, les ampoules connectées et le Plug Plus d'AwoX, l'Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C 1To de SanDisk, le SSD M.2 NVMe Black SN750 de Western Digital, et les eufyCam 2C.Le spécialiste américain des accessoires et du cuir propose un nouveau chargeur sans fil intéressant., ainsi que les AirPods Gen2 avec boitier de charge sans fil et les Airpods Pro (mais il faudra alors mettre le boitier à la verticale).Comme à son habitude, Nomad soigne la présentation avec. Le Base Station Stand Edition est compatible avec la charge rapide jusqu'à 10W (7,5W pour les iPhone) et sera livré avec un chargeur de 18W et un câble USB-A/USB-C de deux mètres.Ce type de chargeur incliné est fort pratique pour les utilisateurs qui désirent conserver un œil sur leurs notifications lorsque le smartphone est en charge sur le bureau. La LED indiquant la charge réduira automatiquement sa puissance une fois la nuit venue. Le tarif est à la hauteur des finitions, mais le base Station Stand est certainement le chargeur incliné le plus réussi esthétiquement que nous ayons pu essayer.Le premier modèle comprend deux préamplificateurs maison, deux entrées hybrides XLR/Jack, des convertisseurs AKM 24 bits-192 kHz, des sorties pour les haut-parleurs, une sortie casque, et un mode Legacy 4K censé apporter le son analogique des séries 4000 sur votre bureau. Dans les faits,, boostant les hautes fréquences et les harmoniques, mais pas de magie, vous n'obtiendrez pas le son de consoles 100 fois plus chères.La SSL 2+, que nous avons eu le loisir d'essayer quelques jours, ajoute deux sorties RCA, une entrée et une sortie MIDI, ainsi qu'une seconde sortie casque (qui pourra recevoir les mêmes signaux que la sortie principales, ou les flux USB 3 et 4 pour un mix différent pendant l'enregistrement). Côté finition,Les préamplificateurs ne teintent pas le son (le mode 4K le fera légèrement) et offrent largement de quoi utiliser des microphones réputés difficiles sur ce point, comme les modèles à ruban. Contrairement à d'autres constructeurs,, préférant miser sur la simplicité et l'efficacité.. Le bundle comprend les plugins SSL Native VocalStrip 2, DrumStrip, Hybrid Keys, Ableton Live Lite, Komplete Start de Native Instruments et une bibliothèque de son de 1,5 Go signée Loopcloud.Le constructeur américain propose donc l'enceinte nomade Heritage Groove, dotée d'un haut-parleur en aluminium de 7,6 cm épaulé par deux radiateurs passifs pour les graves. Klipsch mise sur un look vintage réussi pour se démarquer dans l'arène des enceintes Bluetooth compactes. Notre modèle noir mat propose ainsi de belles finitions et un accord intéressant entre le métal et la grille vintage. La société propose également une vision noyer/grille grise au catalogue.Pesant légèrement moins de 1 kg (992 grammes sur notre balance) pour des mensurations de 152 x 127 x 67 mm, l'. Avec son amplificateur de classe D de 20W, l'Heritage Groove sera amplement suffisante pour sonoriser une petite pièce. Le haut-parleur en aluminium devrait lui permettre de prendre place dans une salle de bain sans trop souffrir.Il sera possible de diffuser de l'audio depuis un appareil en Bluetooth (avec une connexion stable pendant notre période d'essai), ou via la prise mini jack 3,5mm. Pour le rendu sonore, il ne faudra pas attendre de miracles dans un si petit format, mais, même poussée dans ses retranchements. L'Heritage Groove dispose également d'un microphone intégré qui permettra de prendre les appels sans devoir déconnecter le smartphone. L'enceinte est d'ores et déjà disponible contre 148,95 euros. L'entreprise chinoise met à profit le nitrure de gallium (GaN) pour proposer. Avec des mensurations de 90x87x20 millimètres pour 138 grammes sur notre balance, l'Atom III Slim se glissera facilement dans un sac, sans l'alourdir outre mesure.Le chargeur est livré avec un câble d'alimentation détachable de 1,50 mètre, et une discrète LED bleue indiquera que le périphérique est bien branché au secteur.. Les trois ports USB-A peuvent de leur côté fournir 20W en tout.. La caméra est capable d'enregistrer en 1080p, et de proposer la vision nocturne. Une LED bleue permet de savoir si la caméra est en enregistrement, ou si l'utilisateur est en mode. L'installation ne prend que quelques minutes et l'application guidera l'utilisateur à chaque étape. Il sera alors possible d'associer plusieurs appareils Ring afin qu'une action se déclenche (sirène, enregistrement, carillon, éclairage) lorsqu'un mouvement est détecté.Les périphériques Ring sont autonomes et ne nécessitent pas de hub pour fonctionner. Les vidéos sont consultables simplement sur iOS et macOS, et une notification peut être envoyée sur une Apple Watch . Ring offre un mois d'abonnement avec chaque caméra. A l'issue de la période d'essai,. La formule 10 euros par mois (ou 100 euros par an) permettra un nombre illimité d'appareils Ring au sein du même foyer.L'audio bidirectionnel, la compatibilité avec Alexa (qui peut afficher les vidéos sur des appareils compatibles comme les Echo Show 5 et 8 ) et l'activation de l'enregistrement automatique par la détection de mouvements () sont également de la partie. L'alimentation filaire offre une visualisation en temps réel sans limite de temps (contrairement aux modèles sur batterie)., donnant immédiatement un aspect premium à l'appareil (que l'on retrouve au toucher, avec une sensation tissu huilé). L'appareil, répondant au doux nom de Powerstation USB-C 3XL, offre une capacité confortable de 26 000 mAh. La batterie est livrée avec un câble USB-C vers USB-C, et un câble USB-A vers USB-C, tous deux mesurant exactement 107 centimètres.. La batterie sera capable de recharger complètement un MacBook , et devrait pouvoir satisfaire un MacBook Pro peu sollicité. Une rangée de LED qui s'active pendant la recharge, ou en appuyant sur un bouton dédié, renseignera en un clin d'œil sur l'énergie en réserve. Mophie précise que sa batterie est capable de recharger un iPhone 2,5 fois plus vite que le chargeur proposé par Apple avec ses smartphones.(ou 199,95 euros sur l'Apple Store).Entièrement métallique,. Conçu pour tenir sur un trousseau de clés, le périphérique offre une capacité culminant à 1 To dans un format très compact.Du côté des débits, notre modèle 1 To atteint 53,3 Mo/s en écriture et 150,9 Mo en lecture. La nouvelle clé SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C se décline en 32/64/128/256/512 Go et 1 To, et(bientôt disponible)L'entreprise française AwoX commercialise depuis quelque temps des ampoules connectées avec la gamme Smart Light., chaque ampoule étant capable d'étendre la portée du signal pour permettre de couvrir une surface plus importante.Pour gérer les ampoules (allumer/éteindre/faire varier l'intensité de l'éclairage et choisir les couleurs pour les modèles compatibles)sous iOS ou Android avec l'application adéquate.AwoX propose désormais la prise connectée Plug Plus qui permet non seulement d'éteindre et d'allumer l'appareil qui sera branché dessus, de donner sa consommation instantanée et une estimation du coût à l'année (avec un historique par jour/semaine/mois), de permettre l'automatisation ou un simulateur de présence, mais égalementGrâce à ce pont Wi-Fi/Bluetooth/prise connectée, il sera donc possible de. Pour Alexa, il faudra télécharger la Skills Awox, et l'utilisation via l'Assistant Google nécessitera de passer par le menu, avant de choisir le service associé d'AwoX dans la liste.Eufy, la division domotique d'Anker propose les eufyCam 2C ,L'installation, guidée de bout en bout par l'application dédiée, se fera en quelques minutes, y compris l'appairage des caméras. La HomeBase 2 (qui gère jusqu'à 16 caméras), très compacte et dotée d'une sirène de 100 dB, pourra être reliée en Ethernet, ou en Wi-Fi et servira également de répéteur de signal.. L'ajout des caméras au sein de l'écosystème HomeKit d'Apple ne posera aucun problème, y compris pour les utilisateurs peu expérimentés.Les caméras grand angle (135°) dotées d'un micro et d'un haut-parleur (pour des échanges audio bidirectionnels) seront capables de fournir. La société ne propose pas de stockage dans le cloud via un abonnement, solution pourtant courante chez les concurrents, mais il sera envisageable d'enregistrer les vidéos sur un NAS. La technologie de détection des personnes fonctionne parfaitement et permettra de ne pas recevoir de notifications à chaque fois que votre animal de compagnie passera dans le champ des caméras.Les Eufy-Cam 2C disposent de la compatibilité avec les assistants virtuels de Google et d'Amazon, d'une vision nocturne avec amélioration de l'image, d'une certification IP67 (pour une utilisation en intérieur comme en extérieur) d'un éclairage LED et d'. Nous n'avons pas eu les caméras assez longtemps pour vérifier ce point, mais de nombreuses activations (y compris la nuit avec l'éclairage activé) n'ont pas entamé les batteries qui affichent encore fièrement 99% via l'application.La marque avait été évoquée aux côtés de Netatmo et Logitech lors de la présentation d'HomeKit Secure Video, permettant de stocker gratuitement de manière sécurisée les enregistrements pendant 10 jours, sans limite de stockage, et sans occuper de place sur le stockage iCloud de l'utilisateur.Avec la gamme eufyCam, Anker relève le gant, et rivalise avec les ténors du marché.