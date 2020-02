Coronavirus : Tim Cook publie une note de service destinée aux employés

La réponse au COVID-19 a touché la vie de tant de membres de la famille Apple, et je tiens à remercier tout le monde pour son dévouement, son empathie, sa compréhension et ses soins. Aujourd'hui, nous avons plus que doublé notre don pour soutenir la réponse sanitaire historique et mondiale.



Notre principale préoccupation concerne les personnes qui composent la communauté d'employés, de partenaires, de clients et de fournisseurs d'Apple en Chine. Je tiens également à remercier les nombreuses personnes de nos équipes qui ont travaillé sans relâche pour gérer la réponse au virus avec diligence et attention.



Les bureaux ont rouvert en Chine et nos magasins commencent à rouvrir, mais nous connaissons un retour à des conditions normales plus lent que prévu. Cet après-midi, j'ai partagé cette mise à jour avec notre communauté d'actionnaires et d'investisseurs afin de préciser que nous ne prévoyons pas d'atteindre les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre. En dehors de la Chine, la demande des clients dans nos catégories de produits et de services a été forte à ce jour et conforme à nos attentes. Apple est fondamentalement solide et cette perturbation de nos activités n'est que temporaire.



Notre première priorité - maintenant et toujours - est la santé et la sécurité de nos employés, partenaires de la chaîne d'approvisionnement, clients et des communautés dans lesquelles nous opérons. Notre profonde gratitude va à ceux qui sont en première ligne face à cette urgence de santé publique.

. La note de service précise qu'Apple poursuit ses efforts pour un retour à la normale le plus rapide possible, mais que la santé et la sécurité des partenaires, employés, clients d'Apple reste la première priorité.