Test express du Key Light Air/Stream Deck : Elgato éclaire les créateurs de contenu

Design : 4

Technique : 4

Logiciel : 5

Tarif : 4 Les Plus : • Qualité de fabrication

• Puissance de l'éclairage

• Logiciel performant Les Moins : • Hauteur minimum de 70 cm Configuration : • Un périphérique iOS, Mac, Android ou Windows Prix : • 129,99 euros 4/5



Dès le déballage, le sérieux du matériel saute aux yeux. Le montage est très simple et quelques minutes seront suffisantes pour assembler le socle, les tubes en métal, et le panneau principal., d'une technologie de diffusion multicouche, et permettront de faire varier la plage de températures de couleur entre 2900 et 7000 K. Un système de passe-câbles permettra également de ne pas trop encombrer le poste de travail de l'utilisateur.Le Key Light Air se fixe sur une perche télescopique attachée à une base compacte, ou via le support Elgato Multi Mount (non inclus). Le tube est gradué afin de facilement retrouver un réglage, si vous décidez d'opter pour plusieurs configurations en fonction des activités., tout en diffusant suffisamment la lumière afin de ne pas être gênant en utilisation.(attention si vous comptez l'utiliser dans un bureau situé sous un plafond incliné) et la connexion en Wi-Fi offre une réactivité satisfaisante. Il sera évidemment possible de détourner les Key Light Air de leur utilisation principale afin d'éclairer un bureau, par exemple en les retournant et en utilisant la réflexion de la lumière sur un mur., de l’éteindre et de l’allumer, et d’en ajuster la luminosité), tandis que la compatibilité Stream Deck permet une intégration optimisée.Elgato nous a prêté le modèle étendu, le Stream Deck XL, doté deElles seront mises à profit pour effectuer des actions en un seul geste, comme le changement de scène, le lancement de lecture de médias, ou la prise en main du chat.Le Stream Deck XL dispose d'un port USB-C et propose une base aimantée afin d'incliner le panneau principal. La base pourra également être détachée pour une utilisation à plat sur le bureau, ou sur un support dédié., ou d'autres permettant d'afficher certaines informations du système , comme l'utilisation CPU ou les mails non lus.Certaines fonctionnalités, comme la gestion des éclairages Philips Hue et des Nanoleafs, demanderont de mettre les mains dans le cambouis, d'entrer l'adresse MAC du matériel, ou de passer par un compte IFTTT. Le panneau de contrôle est très complet, et avec un peu de patience,Il sera également possible de créer un nombre illimité deaffichant des jeux d'icônes en fonction des tâches associées.. Le Stream Deck se décline en plusieurs tailles et nécessite un Mac équipé d'un port USB 3.0 sous macOS 10.13 minimum.