Test de Shadow : une autre vision du Cloud Gaming

Une offre qui se démarque de la concurrence

Du Cloud Gaming, mais pas seulement

Les configurations, et l'importance de la connexion

« Boost »

« Ultra »

« Infinite »

« Faible connexion »

Un service multiplateforme

« USB over IP »

Pendant notre test, Apple a décidé de supprimer les applications Shadow sur iOS/iPadOS et tvOS. Nos contacts affirment que les points de discorde entre Shadow et Apple devraient pouvoir être réglés. Nous l'espérons tant il serait dommage de se passer de cette fonctionnalité, et de l'accès à un tel service sur nos machines. Les jeux accessibles sur la plateforme étant assez différents de l'offre Apple Arcade pour que la question d'une éventuelle concurrence ne se pose pas. Les utilisateurs ayant déjà téléchargé les applications peuvent continuer d'en profiter sur iOS/iPadOS et tvOS.

Assassin's Creed Origins via Shadow sur iPad Air 2

Impressions en jeu

Star Wars Jedi : Fallen Order via Shadow sur un iPhone 11 Pro Max

Shadow of the Tomb Raider via Shadow sur Apple TV

« seulement »

Street Fighter V sur macOS via Shadow

Borderlands 3 sur macOS via Shadow

Conclusion

Ergonomie : 5

Caractéristiques : 4

Réactivité : 5

Tarif : 4 Les Plus : • Un PC puissant complet

• Performances et réactivité bluffantes

• Ergonomie soignée Les Moins : • Fibre conseillée

• Apps iOS/tvOS retirées par Apple

• Ultra et Infinite en 2021 seulement Configuration : • Un Mac/PC/Apple TV/périphérique iOS/Android Prix : • A partir de 14,99€/mois (12,99€/mois avec la formule annuelle) 4.5/5



Contrairement aux offres concurrentes,, avec sa licence Windows 10 légale, sa carte graphique dédiée, son processeur, sa RAM et son stockage. Le service Shadow vous donne les clés d'une telle machine, et vous propose d'y accéder sur iOS/iPadOS, Android, macOS, Windows, et même tvOS.Il conviendra ensuite de prendre les rênes, d'installer les mises à jour des pilotes de la carte graphique, et de s'offrir des jeux avant d'en profiter sur le matériel en location., permettant de s'affranchir des nuisances sonores par la même occasion, et de la mise à niveau des composants. Blade s'engageant à faire évoluer le matériel, et fournir en permanence une machine capable de faire tourner convenablement les titres du moment.Avant d'entrer dans le vif du sujet et de s'attarder sur l'expérience vidéoludique, précisons que. Le PC est à la disposition de l'utilisateur, qui pourra très bien décider de ne l'employer que pour travailler sur des logiciels. Il reste toutefois quelques écueils, il sera par exemple difficile de faire du montage vidéo, car les projets lourds nécessiteront de transférer en permanence une quantité trop importante de données pour les connexions actuelles, même avec la fibre.. L'abonnementà 14,99 euros par mois vise le jeu en 1080p à 60 Hz et donne accès à une carte graphique équivalente à une GTX 1080, un CPU 4 cœurs cadencé à 3,4 GHz épaulé par 12 Go de RAM, et un stockage SSD de 256 Go. Les précommandes pour cette formule sont ouvertes, avec une disponibilité fixée à juillet 2020. Viennent ensuite les formules 4K 60 Hz ou FullHD 144 Hz(RTX 2080, CPU 4 cœurs à 4 GHz, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage), et(Titan RTX, CPU 6 cœurs à 4 GHz, 32 Go de RAM et 1 To de stockage), à 29,99 et 49,99 euros par mois, avec une disponibilité fixée à 2021., il sera tout à fait possible de décider de jouer en 3840x2160 avec la formule Boost. Il sera juste nécessaire de choisir les jeux/réglages graphiques en adéquation avec le matériel inclus dans l'abonnement.Blade évoque la possibilité de profiter du service avec une connexion ADSL, 4G ou fibre à partir de 15 Mb/s. Après quelques tests, il sera effectivement possible de profiter de Shadow avec de petites connexions pour jouer à des jeux comme Hearthstone, des point'n click, ou tout autre titre ne demandant pas une réactivité importante., même une solide connexion 4G sera trop variable pour une expérience réellement satisfaisante, avec du lag, et quelques freezes intempestifs qui viendront immanquablement gâcher l'expérience, malgré l'amélioration proposée par le modeet son encodage en H.265.Sur macOS, une fois le service lancé, une fenêtre affichant le bureau Windows 10 de votre PC Shadow s'ouvrira.. Il sera envisageable d'ancrer le curseur au sein de l'interface Shadow si vous préférez ce type de comportement, via le raccourci Alt+Command+M, ou pour jouer à un titre à la souris.De nombreux périphériques USB seront reconnus, dont le stockage USB (bien que le servicerencontre des soucis au moment de rédiger cet article sur Mac) après avoir coché l'option adéquate et installé les pilotes nécessaires, etSur iOS/iPadOS et tvOS, l'application Shadow permettra surtout de jouer grâce aux manettes Bluetooth compatibles, le tout sans aucune configuration préalable, y compris pour le son. L'interface est simplifiée, et il reste possible d'utiliser le PC en tactile (avec l'aide d'un clavier virtuel), avec une ergonomie moins satisfaisante qu'à la souris. Toutefois,. De même, Shadow permet de transformer une Apple TV en véritable machine de jeu, et donne accès à des titres nettement plus complets que ceux d'Apple Arcade.Nous avons pu profiter de la formule Boost (et pendant quelques jours de l'Infinite) pour essayer des jeux comme Borderlands 3, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Jedi : Fallen Order, Hitman 2, Life is Strange 2, Battlefield V, Street Fighter V, Thumper et bien d'autres sur macOS, iOS/iPadOS et tvOS. Avec une bonne connexion (fibre),, y compris dans les titres exigeant une latence réduite pour un confort de jeu optimal, et très proche de ce que nous obtenons sur nos PC de joueurs (i7/16 Go de RAM/1080 Ti). Les vidéos ci-dessous permettent de juger de la réactivité, la qualité visuelle étant dégradée par rapport à l'utilisation réelle de Shadow.. Si l'image reste compressée, c'est tout à fait acceptable (c'est plus évident dans les zones très sombres), et cela deviendra imperceptible avec un peu de recul. Dans le feu de l'action, il sera très facile d'oublier que l'on joue sur une machine dans le cloud, preuve de l'efficacité du concept, avec en bonus un silence de fonctionnement fort appréciable.Evidemment, cette formule n'est pas faite pour les joueurs les plus compétitifs, comme ceux qui pestent lorsqu'on leur propose de jouer à Counter Strike sur un moniteur fonctionnantà 144 Hz, maisDe même, ce mode de consommation des jeux vidéo est totalement dépendant de la connexion internet, et il sera impossible de jouer si cette dernière venait à flancher. A l'inverse, la connexion réseau du PC Shadow étant indépendante de celle de l'utilisateur,. Les tarifs proposés ne sont pas excessifs, particulièrement lorsque l'on prend en compte le prix à payer pour disposer en permanence d'une machine haut de gamme. Shadow est encore jeune et si quelques bugs peuvent apparaitre ça et là (), le service est vraiment efficace, et certainement ce qui se fait de mieux en ce moment en la matière. Pour les utilisateurs de Mac (), l'offre pourrait permettre de moins investir dans les GPU AMD (qui ne sont jamais vraiment haut de gamme), de se passer d'une partition Boot Camp pour avoir accès à un catalogue étendu, et de profiter d'une machine permettant de jouer sereinement aux jeux du moment (et pourquoi pas de travailler sur des logiciels incompatibles avec macOS). Le meilleur des deux mondes en quelque sorte.