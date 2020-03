Fin du support le 30 avril 2020 pour le pont Philips Hue de première génération

V1 à gauche, V2 à droite

« il n'y a actuellement aucune fin de vie prévue pour le pont V2, nous n'envisageons pas un nouveau pont pour le moment non plus, nous continuerons donc de travailler avec le V2. »

After April 2020 no software updates will be made available for the Hue Bridge v1 and compatibility with our online services will be terminated at that time. The Hue Bridge v1 can still be controlled locally via the dedicated Philips Hue Bridge v1 app. >>