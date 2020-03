On a testé la suite CorelDRAW 2020 (disponible dès à présent sur Mac) !

presque

La nouvelle suite est disponible en 14 langues -y compris le français-, sous trois formules différentes :



- Abonnement annuel à 349 euros : avec possibilités de versements mensuels (fonctions avancées de CorelDRAW), services de collaboration inclus, mises à jours)



- Licence perpétuelle en un paiement unique ponctuel à 719 euros (fonctions de base CorelDRAW, services de collaboration en supplément, programme de protection de mise à jour en option)



- Options d'achats en volume pour des licences commerciale, publique ou éducation (attention services de collaboration en supplément)

, qui apporte de nombreusesLa suite mise notamment sur la suppression des artéfacts JPEG, les résultats de, lade bitmaps ou encore de nouveaux styles artistiques, dont un-tous portés par des algorithmes d’apprentissage automatique.Cette version est optimisée pour, avec -pour les adeptes- un véritableassocié à une palette de couleurs pluspour toutes les fenêtres, les vues, les menus et les commandes.Elle prend également en chargeet permet d’utiliser son iPad -comme second écran pour améliorer l’expérience de conception. Aussi, dans une optique de bureau mobile -voire de- le combo MacBook Pro et iPad Pro (avec un Apple Pencil ) s’avère des plus ambitieux. Évidemment, en fonction de la taille des fichiers, lesseront rapidement atteintes au niveau de l’écran ou de la carte graphique.Toujours pour les utilisateurs de MacBook Pro , le logiciel propose également dessur laavec unet un. La démonstration présentée par Corel a d’ailleurs été faite depuis un MacBook Pro 13 avec TouchBar fonctionnaitsans difficultés sur des fichiers de taille modeste.Mais cette version met surtout l’accent sur le, avec de nombreuses améliorations duen équipe. On découvre de, comme ajouter uneou deun document à l’aide de flèches. Les utilisateurs peuvent désormais se connecter via un compte G Suite ou Microsoft Office 365, afin d'Concernant la révision de projet, son créateur peut, via Corel Cloud ou un lien Internet. Lors de cet envoi, il choisit d'attribuer différents niveaux de droits à ses collaborateurs, allant de la lecture simple aux commentaires ou à la modification.En effet, il s'agit d'une, le support de départ étant préservé. En pratique, un nouveausert de plateforme, à partir de laquelle il est possible de consulter, répondre, gérer ou ajouter des annotations, notes ou commentaires.En examinant le flux de travail graphique, la Suite met à contribution leet serait apte à proposer des résultats de vectorisation exploitables et améliorer des fichiers bitmaps, unde ses photos (), des corrections d'images pour améliorer la netteté ou encore apposer des effets de style.L'éditeur précise également avoir travaillé sur la restauration des anciennes images grâce aux nouvelles techniques de. Ainsi, lessont supprimés et les détails des couleurs sont rétablis, en évitant un travail fastidieux de retouche complet et un meilleur résultat.Une dernière évolution -très intéressante au demeurant- concerne la, avec notamment la prise en charge des. L'objectif est davantage tourné vers les PME (graphistes, boites de com...), en leur offrant l'accès à des centaines de polices libres de droits et d'autant de paramètres pour les modifier et aboutir à un résultat unique. Corel insiste sur la possibilité pour tous de créer sa propreDu côté des améliorations, on note principalement des gains de performances. En effet, lors de l’ouverture, de la fermeture, de l’enregistrement, de l’impression et de l’exportation de vos contenus,. La suite reste toujours un très bon outil pour ceux qui souhaiteraient se lancer ou travailleraient dans la création visuelle.Elle offre différentes solutions pratiques pour des supports de publicité, des catalogues, des affichages ou de la créa artistique. Elle tient compte également des nouvelles contraintes de travail (en équipe) ou des petits budgets. Néanmoins ,elle demande un peu d'dans le domaine ou nécessitera un petitpour l'utiliser ou la maîtriser.