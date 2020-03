Test des écouteurs True Wireless Jabra Elite 75t

Une ergonomie et un confort travaillés

(pas de charge sans fil). Les Jabra Elite 75t se démarquent grâce à un boitier particulièrement compact. Si les Jabra sont dépourvus d'annulation active du bruit ambiant (ou ANC), le boitier de charge disposant d'un port USB-C est assez proche de ce que propose Apple avec ses AirPods Pro . La qualité de fabrication est au rendez-vous, et le tout semble résistant, apte à faire face aux affres du temps.Les écouteurs sont plus compacts que les modèles précédents, et l'ergonomie a été revue afin d'offrir un confort supérieur. Ces efforts ont porté leurs fruits car), avec un embout assez court, ne pénétrant pas profondément dans le conduit auditif., mais l'audio ne pourra venir que d'un périphérique, le second sera automatiquement mis en pause. Point négatif, seul l'écouteur droit pourra être utilisé seul, agaçant pour ceux qui préfèrent porter l'écouteur gauche pour les communications., avec des combinaisons de pressions pour gérer les appels, les assistants virtuels et la musique. La lecture de la musique se mettra automatiquement en pause lorsque l'utilisateur retire un des écouteurs, et il sera possible d'amplifier les sons extérieurs via le mode, ou la voix grâce au mode. Jabra précise que ses écouteurs sont certifiés IP55, ce qui leur permettra de résister à la sueur et à la pluie.Côté fiche technique, les Elite 75t disposent de deux haut-parleurs de 6mm, de 4 microphones MEMS, et de la gestion des codecs SBC et AAC. Jabra soigne l'autonomie de ces nouveaux modèles, l(le constructeur évoque 7h30 d'autonomie), et le boitier permettra un peu plus de deux charges complètes supplémentaires (il faudra un peu plus de 2 heures pour le recharger). Le mode charge rapide offrira quant à lui une heure d'écoute pour 15 minutes dans l'étui., qui guidera l'utilisateur lors de ses premiers pas. Les réglages sont nombreux, comme les différents profils personnalisables, ou l'égaliseur à 5 bandes (et 5 presets Paroles, Plus de basses, Plus d'aigus, Fluide et Dynamiser), avec des explications limpides pour chaque fonctionnalité.. En effet, les basses (extrêmes graves de 20 à 100 Hz) sont ici nettement exagérées. Pire, les graves manquent de contrôle, empiètent sur les autres fréquences et offrent un rendu. Le constructeur a peut-être voulu dépasser son image(et pourtant respectueuse des enregistrements) et offrir un rendu, mais les techniciens y sont allés un peu fort.C'est d'autant plus dommage que, avec des médiums précis et des aigus brillants (peut-être un poil trop, attention à la fatigue auditive) mais il faudra jouer de l'égaliseur, heureusement disponible via l'application, pour en profiter. Une fois les ardeurs des graves calmées (et les aigus adoucis pour les plus sensibles), on retrouve un équilibre agréable, plus proche de ce à quoi la marque nous avait habitués.permettant de limiter l'isolation passive (plutôt bonne) de ces intra-auriculaires, et de garder une oreille sur les différents signaux sonores ambiants. En conversation, les 4 microphones intégrés ne permettent pas aux Elite 75t de se démarquer (ils restent au niveau des AirPods Pro ) avec. Les amateurs de la marque pourront retrouver la très bonne application, une autonomie confortable et un format compact, au prix d'un petit tour dans les réglages afin d'adapter l'égalisation. Dommage, car à 170,99 euros , les Elite 75t étaient plutôt bien placés pour ravir les amateurs d'intra-auriculaires, qui n'ont que faire de l'ANC.