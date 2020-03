France: les ordinateurs et les smartphones sont des produits essentiels (arrêté #covid-19)

« lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays »

« d’essentiel »

Le texte évoque les :



⁃ Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé

⁃ Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

⁃ Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.



A ces derniers, s’ajoutent également les professionnels spécialisés dans la réparation de ces équipements :



⁃ Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

⁃ Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication

⁃ Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

⁃ Réparation d'équipements de communication

Samedi soir, le Premier ministre a annoncé la fermeture immédiate des, et ce, afin deUn second arrêté est venule premier, levant le doute sur certaines activités et la notion