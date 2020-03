Test des écouteurs Klipsch T5 True Wireless

Un bel objet, une ergonomie particulière

« clic »

« sortir »

Un rendu sonore satisfaisant, sous certaines conditions

« signature sonore »

Conclusion

Design : 4

Ergonomie : 2

Son : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Design

• Autonomie

• Rendu sonore équilibré Les Moins : • Ergonomie/confort

• Boitier imposant Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • Dès 159,14 euros 3.5/5



Dès le déballage,, lourd (108 grammes sur notre balance) et qui rappellera les briquets-tempête Zippo (en plus large et en moins haut). La qualité de fabrication est impeccable, l'objet semble vraiment solide et capable de résister aux outrages du temps. Klipsch livre ses T5 avec un câble USB-C/USB-C d'un mètre, 3 paires d'embouts, et un adaptateur USB-C/USB-A.On s'attendrait presque à entendre le petità l'ouverture, mais cette dernière se fera dans le silence le plus total. Le boitier, doté d'un port USB-C (pas de charge sans fil), a beau être design, il est nettement plus imposant qu'un étui d'AirPods. Il est légèrement moins haut, mais quasiment deux fois plus épais, de quoi faire une jolie bosse dans la poche d'un pantalon.Les écouteurs sont plutôt compacts et légers (5,6 grammes chacun sur notre balance), avec une longue canule (la plus fine du marché selon le constructeur), coiffée d'un embout ovale., et disposent de boutons physiques permettant de gérer le volume, les appels, et de convoquer l'assistant virtuel de votre choix. A l'usage, on comprend mieux pourquoi Apple a choisi de pincer les tiges des AirPods Pro , appuyer sur les boutons des Klipsch une fois ces derniers (profondément) en place s'avère assez désagréable.Malgré la présence de trois embouts de tailles différentes, l'ergonomie des T5 est également étrange, avec la désagréable sensation de risquer de les perdre dès le moindre mouvement, à moins de les enfoncer exagérément (ils ont alors tendance àdoucement), au détriment du confort. Cela pourra varier en fonction de l'anatomie de chacun, maisKlipsch fournit une application dédiée permettant de mettre les T5 à jour, de consulter l'état de la batterie de chaque écouteur (mais pas du boitier), et de choisir entre les préréglages Flat, Treble, Vocal, Podcast, Bass, Rock et Custom (un égaliseur à 5 bandes sera alors disponible). Il sera possible d'utiliser un seul écouteur, le gauche ou le droit, mais la connexion Bluetooth multipoint n'est malheureusement pas de la partie., et l'étui permettra de les recharger trois fois complètement.Klipsch fait partie de ces marques qui s'appuient sur une, un rendu dynamique avec du caractère.. Le son peut-être tout à fait satisfaisant, mais un simple mouvement de tête, ou de mâchoire, changera complètement la donne.. Encore une fois, d'autres utilisateurs pourraient ne pas avoir ce genre de problème avec les T5, mais c'est la première fois que nous constatons ces soucis sur des écouteurs intra-auriculaires. C'est assez dommage, car lorsque le placement est optimal, le son offert par les haut-parleurs de 5 mm est vraiment très satisfaisant, avec des graves précis et contrôlés, des médiums distincts et des aigus brillants et définis, sans jamais devenir agressifs.Les quatre microphones mis en place par Klipsch offriront. Ils permettront à vos interlocuteurs de profiter d'une voix claire dans un environnement peu bruyant, mais il sera préférable de passer sur le smartphone dès que le bruit ambiant s'intensifie.Dotés d'un boitier de charge qui se différencie vraiment du reste de la production, les T5 True Wireless de Klipsch offrent une autonomie très confortable, et un son satisfaisant.. On ne pourra que conseiller aux amateurs du design et du son Klipsch de faire un essai en magasin avant de craquer pour ces écouteurs.