Confinement : l'attestation peut être imprimée, manuscrite ou numérique [mode d'emploi]

Sur Mac / MacBook / Pro

Pour rappel, ces dérogations sont possibles dans le cadre de :



- déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;



- déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;



- déplacements pour motif de santé ;



- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ;



- déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Il n'est désormais, sauf exceptions strictement énumérées, à condition d'être en possession de la fameuse attestation S'agissant des modalités pratiques,Il s'agira de le faire pour chaque motif de sortie (et non de cocher toutes les cases). Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, pas de souci mais il faudra laEnfin pour les plus modernes, la question a été posée ce matin ( ici et là ), et il serait. Pour ce faire, vous pouvez compléter et signer le PDF via un logiciel dédié : Acrobat reader, Photoshop, voirePour la signer, on peut aussi essayer via son iPad ou son iPhone avec plus ou moins de dextérité. Pour cela, on peut passer soit par Fichiers, soit par Photos et cliquer sur, ou encore avec l'app Notes, en passant par les outils de dessin pour utiliser le crayon avec un Apple Pencil..Il suffit d', de se rendre dans le menuet de choisir. Dans la barre d'outils, se trouve la fonction, qui permet de signer sur votre Trackpad (une fois l’essai concluant, appuyer surpour valider). La, il faut ensuite la positionner au bon endroit et la redimensionner si besoin. A défaut de Trackpad, on peut aussiEnfin, pour sortir avec son document rempli et signé, il suffit soit de le laisser sur Fichiers (et d’y accéder via iCloud), de le déposer sur l'app Notes ou encore de se l’envoyer par mail…