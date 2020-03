iPad Pro 2018 ou 2020, lequel choisir ? [Sondage]

A12Z, bloc optique, RAM et puce U1

Peu de changements ici !

« qualité studio »

Un Scanner LiDAR et Réalité Augmentée

« light detection and ranging »

« mesurer la distance aux objets environnants jusqu'à 5 mètres de distance et fonctionne au niveau photo à des vitesses de l’ordre de la nano-seconde »

iPad Pro 2018 ou 2020 ?

soitque l 'iPad Pro 2018 . La tablette 2020 devrait donc bénéficier d'une meilleure fluidité et d'une efficacité énergétique plus travaillée. En outre, elle est dotée, annoncée par Cupertino comme 60% plus performante que la version 2018.Avec un, la seule différence se situe au niveau. Ce dernier arbore de plus le look carré de l' iPhone 11 Pro , comme les rumeurs et les fuites des accessoiristes l'avaient signalé.Contrairement au MacBook Air , à l'image des iPhone 2019, et les tablettes profitent toujours de quatre microphones de. Enfin,sur le modèle de base.En outre,un privilège réservé jusqu'à présent à l' iPad Pro 2018 1 To . Les autres devaient se contenter de 4 Go.Autre spécificité que ne possèdent pas les modèles 2018,. Nos confrères de-à l'origine de cette découverte- spéculent quelque peu sur son utilisation : l'amélioration d'AirDrop ou de nouvelles capacités de réalité augmentée du scanner LiDAR ?Côté, il faudra voir à l'-en fonction des programmes utilisées-, mais les batteries lithium-polymère rechargeables des deux modèles sont sensiblement identiques pour le modèle 11" : 29,37 Wh pour le 2018 et 28,65 Wh pour le 2020.La grande nouveauté, qui devrait êtreà venir, est bien évidemmentqui sera mis à profit pour améliorer les performances en réalité augmentée, et offrir des mesures de distances plus précises.Utilisé pour les véhicules, son intégration dans une tablette pourrait surprendre d'un premier abord. Le LiDARest en effet].Pour l’heure, Apple propose simplement deDu point de vue des applications pratiques, on pense bien évidemment. Ainsi, le nouvel iPad Pro pourra scanner -- une pièce, les données pourront être utilisées par desCette technologie permettra également de renforcerRappelons que le contenu en réalité augmentée apparaît naturellement, ce qui permet d’obtenir des expériences de réalité augmentée plus immersives et des applications de type écran vert.Hormis les différences au niveau du bloc optique, du scanner LiDAR et de certaines améliorations technique ( A12Z, RAM ou la puce U1),. En outre, le Magic Keyboard -une option fort chère- est égalementDe résolution similaire, l. La question d'un achat pourrait alors trouver plus de sens, si l'on possède un iPad Pro 2017 avec un Apple Pencil 1 Finalement,, dont devraient être équipés les iPhone 12 Pro. Aussi dans l'éventualité d'un double renouvellement (iPhone 2020 + iPad 2020), les fonctions de réalité augmentée devraient toutefois être nettementsur un plus grand écran.Enfin, si vous n'avez pas d'utilité pour les nouveautés du modèle 2020 ou si son prix apparait rédhibitoire,. N'hésitez pas à passer par notre application pour en être averti !