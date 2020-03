TV, News+, iPad Air et iPad Mini sont (enfin) des marques déposées

« TV »

« logiciel informatique pour rechercher, sélectionner, lire, diffuser et partager la télévision, les films, les images, et d'autres contenus audio, vidéo, de données et multimédia »

« News+ »

« services de magasins de vente au détail dans le domaine des livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, revues et autres publications sur un large éventail de sujets d'intérêt général, fournis via Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication ; les services d'abonnement, à savoir, fourniture d'abonnements au contenu texte, données, image, audio, vidéo et multimédia, fourni via Internet et d'autres réseaux électroniques et de communication ; la fourniture de contenu préenregistré téléchargeable de texte, données, image, audio, vidéo et multimédia moyennant des frais ou pré- abonnement payant, via Internet et d'autres réseaux électroniques et de communication »

« iPad Air »

« iPad mini »

« consoles portables pour jouer à des jeux vidéo ; unités portables pour jouer à des jeux électroniques ; consoles portables pour jeux »

Deux d’entre elles sont d'ailleurs dess -qui incluent des caractères, une stylisation, une mise en page non standard, ou bien une caractéristique graphique ou une couleur particulièrement reconnaissable. A titre d'exemple, on pourrait évidemment citer la Pomme croquée pour, les chevrons de, ou le crocodile deDans le détail,est protégée aux États-Unis dans laLa marque figurativeest également concernée sous les particularités de la classe internationale 035. Cette dernière extrêmement vaste comprend : lesOn retrouve également