Le Huawei P40 met une claque à l'iPhone en photo, WiFi 6, charge rapide, 5G, 90Hz, ToF...

Seulement voilà,. Même si certains s'évertuent à nous faire croire qu'AppGallery (l'équivalent du PlayStore) permet de pallier la plupart des besoins, il y a encore très peu d'applications. Il faudrait être fou pour acheter ce téléphone en Europe actuellement,Point fort de Huawei, la photo est à nouveau à l'honneur ! Pour améliorer les images, le constructeur a opté. Imaginez-vous, c'est presque deux fois plus gros ! On approche notamment les capteurs de 1" que l'on retrouve dans les petits compacts experts (Sony RX100 etc.)Un plus gros capteur permet d'offrir(avec un bokeh naturel, y compris en vidéo), et une meilleure qualité générale de l'image (piqué, etc.). Huawei permet aussi d'obtenir une image plus détaillée avec des capteurs de 50 MP, 40MP et 12MP, contre 12 pour l'iPhone sur les trois optiques. Malgré cela, les photosites restent plus larges (2,44 µm) que chez Apple (1 à 1,4 µm)Enfin,(un jeu de lentilles placé à l'intérieur du boitier avec un petit miroir au bout) permet d'obtenir un zoom 10x optique, que l'on peut venir combiner avec unpour offrir un zoom 20x relativement efficace.Le P40 prend aussi de l'avance en matière de connectivité. Il est évidemment 5G, et offre, avec deux fois plus d'antennes (2400Mbps vs 1200Mbps théoriques) :Enfin, en matière de charge rapide,que le modèle d'Apple.A cela, il faudra rajouter(60Hz sur l'iPhone), une caméra selfie de 32MP, ou encoreplus efficace pour le mode portrait que le double-capteur d'Apple., et parfois, même avec un plus gros capteur, les photos ne sont pas forcément meilleures. L'iPhone reste aussi très en avance en matière de vidéo, même si Samsung s'est essayé à la 8k en avant-première cette année. Reste que la Pomme commence à prendre un sérieux retard, sans 5G, avec un petit zoom 2x, une caméra frontale bien timide, pas de 120Hz et avec sescapteurs de 12MP...ProMotion, LIDAR, 5G... On ne connait pas encore la fiche technique complète, mais la Pomme pourrait nous réserver quelques surprises, y compris en photo !