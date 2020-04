Sélection de périphériques : clavier/SSD Bleujour, Deco P9, Archer X50, Fire TV Stick 4K

WD My Passeport for Mac : un disque dur préformaté pour Mac

. Au menu, le clavier Bluetooth et USB CTRL et l'eSSD de Bleujour, la batterie Powerstation Plus de Mophie, les routeurs Mesh Deco P9 et Archer X50 Wi-Fi de TP-Link, L'Echo Show 8, le Fire TV Stick 4K avec télécommande Alexa, le robot aspirateur/laveur Eufy RoboVac L70 Hybrid, et le disque dur WD My Passport for Mac.(macOS étendu journalisé), se parant pour l'occasion d'un boitier bleu et noir exclusif. Ce modèle est proposé à un tarif équivalent à la version basique et se décline en 2/4 et 5 To.Le disque dur affiche des mensurations de 107,2x75x11,1 millimètres, dispose d'un port USB 3.0 micro-B, et sera livré avec deux câbles de 46 centimètres en micro-B USB vers USB-A et micro-B USB vers USB-C.Le disque dur WD Blue à 5400 trs/min de 2,5 pouces contenu dans le boitier offre des débits de 118,8 Mo/s en écriture et 124,7 Mo/s en lecture.L'appareil intègre l'assistant virtuel maison Alexa et se dote, d'une caméra 1 mégapixel avec cache-caméra intégré, de deux haut-parleurs en néodyme de 52 mm épaulés par un radiateur passif, de 4 microphones, du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, d'une sortie audio mini jack 3,5 mm, de boutons sur le dessus pour gérer le volume, de la compatibilité avec Apple Music, le tout pour des mensurations de 200,4x135,9x99,1 mm et un poids de 1037 grammes.L'Echo Show 8 permet à Amazon d'ajouter une proposition au sein de son catalogue pour ceux qui trouvent l' Echo Show (10 pouces) trop encombrant et l'écran du modèle 5 pouces (plutôt destiné aux chambres) trop restreint. Les capacités audio seront suffisantes pour consulter quelques vidéos et recettes de cuisine, mais restent assez peu satisfaisantes pour l'écoute de musique., en noir ou en blanc, au tarif de 129,99 euros La finition du CTRL est impeccable, avec une surface métallique granuleuse peu commune et un ressenti premium, l'éloignant des nombreux claviers bas de gamme auApple. En Bluetooth,(en sus de celui branché en USB), permettant de passer simplement et rapidement de l'un à l'autre.Le constructeur annonce une frappe silencieuse et confortable et dote son clavier de touches de fonction dédiées (luminosité, gestion du volume, lancement de la lecture audio). A l'usage,. La capacité de le lier également en Bluetooth pourrait en faire une option intéressante pour ceux qui disposent également d'un iPad (jusqu'à deux ans en veille). Le modèle CTRL² édition limitée Gris Foncé pour Mac est doté d’un système de rétroéclairage modulable. Il sera possible d'activer ou désactiver très simplement la luminosité des touches, mais aussi de régler l’intensité de la lumière à sa convenance. Bleujour propose son clavier AZERTY en plusieurs coloris à partir de 79 euros sur le site officiel Le SSD de la marque reprend cet aspect métallique granuleux pour le boitier plutôt compact (11x3,1x1,5 cm pour 80 grammes). Ce dernier est équipé par la société d'un SSD M.2 NVMe PCIe Gen3 Plextor PX M9PeGN (avec des pads thermiques préappliqués, des puces 3D NAND TLC Toshiba et un contrôleur Marvell 88ss1093) et d'une interface USB-C 3.1 Gen2 qui lui permettent d'offrir(sur la version 256 Go qui nous a été confiée).Bleujour livre son eSSD avec un court câble (24 centimètres) USB-C vers USB-C et un adaptateur USB-C vers USB-A. Bon point, un bouton permet de déverrouille simplement le boitier afin d'éventuellement remplacer ultérieurement le SSD par un modèle d'une capacité supérieure. Le eSSD de Bleujour est disponible sur le site officiel en 256/512 Go, 1 et 2 To en 5 couleurs différentes à partir de 135 euros , permettant de se passer de tout câble supplémentaire en déplacement. Pour recharger la Powerstation Plus , le constructeur a prévu un port Lightning femelle afin de mettre à contribution le chargeur d'origine d'un iPhone (cela fonctionne aussi sur un dock Lightning même si le port est sur le côté du périphérique). Si vous branchez un périphérique Lightning pendant que la batterie est elle-même en charge, l' iPhone iPod touch aura la priorité, la batterie se rechargera une fois le périphérique à 100%., et le câble intégré est assez long pour brancher un iPhone tout en le posant sur le dessus de la batterie disposant d'un cadre en caoutchouc. Le câble Lightning semble assez solide pour résister sur la durée, mais il n'est pas amovible, s'il vient à se détériorer, la batterie perdra nettement de son intérêt.(environ 50% de charge en 30 minutes sur un iPhone compatible), et de charger un autre périphérique simultanément grâce au port USB-A (12W) (lorsque deux périphériques sont branchés, le port Lightning délivrera 12W et l'USB-A 5W). La batterie Powerstation Plus est disponible exclusivement sur l'Apple Store en ligne, ou dans les boutiques officielles de Cupertino., TP-Link montre son nouveau Archer AX50. Le constructeur évoque un routeur Wi-Fi 6 Gig+ doté d'une puce fournie par Intel, permettant d'offrir, avec des débits culminant à 3 Gbps (2,402 Mbps en 5 GHz plus 574 Mbps en 2,4 GHz).L'Archer AX50 dispose de 4 antennes orientables, de 4 ports Gigabit Ethernet, et d'un port USB 3. Il permettra aux possesseurs d'appareils compatibles Wi-Fi 6 de(presque 100 Mb/s en émission comme en réception entre notre box et l'Archer AX50 dans les meilleures conditions), y compris avec les box des opérateurs qui en sont encore dépourvues (la box fibre de Bouygues Telecom est compatible Wi-Fi 6).Avec les Deco P9, c'est un autre souci que propose de régler TP-Link pour un tarif accessible,(vous pouvez également retrouver notre test des Deco M9 Plus ici ). Cette solution hybride Wi-Fi Mesh et CPL 1000 Mb/s permet en effet d'étendre simplement la couverture du réseau. L'ajout de ces bornes nous a ainsi permis d'obtenir 115 Mb/s en téléchargements, là où l'on plafonnait à peine à 15 Mb/s auparavant (au sous-sol, avec une épaisse dalle en béton).Chaque borne du pack dispose également de deux ports Ethernet Gigabit (détection WAN/LAN auto tique si vous préférez les relier en Ethernet), avec des débits maximum de 300 Mb/s en 2,4 GHz, et 867 Mb/s en 5 GHz. Les produits Deco sont compatibles entre eux, ce qui permettra d'utiliser la large gamme au sein d'un même réseau (les routeurs Deco X20/X60/X96 compatibles Wi-Fi 6 ne devraient pas tarder à être commercialisés)., de profiter du réseau Mesh en quelques minutes, et fournira les mises à jour nécessaires, ainsi qu'un système de filtre et de contrôle parental.Après avoir été séduits par le RoboVac 30C Max (dont vous pouvez retrouver notre test ici ), nous avons pu mettre la main sur lLa présence de la cartographie permet d'offrir. Le module iPath porte la hauteur du robot à 10,1 cm, ce qui devrait tout de même lui permettre de passer sous certains meubles. Le L70 propose le même silence appréciable que le 30C Max, dispose d'un seul balai (contre deux pour le 30C Max), n'est pas livré avec autant d'accessoires de rechange (pas de second balai, ni de second filtre), mais se dote d'un tapis en plastique afin de ne pas mouiller le sol lorsque le robot se recharge.Le bac à poussière contient également (dans un espace séparé) l'eau nécessaire (seulement 20 cl) pour la serpillière. Cette dernière est lavable mais Eufy ne fournit pas de seconde serpillière, ni d'éléments jetables. Le faible volume d'eau semble réduire le lavage des sols à une fonction d'appoint,. L'utilisateur sera guidé tout au long du processus d'installation par l'application dédiée. Celle-ci est bien pensée et la mise en place de l'aspirateur ne prendra que quelques minutes, y compris pour la mise en place des barrières virtuelles.. Le catalogue d'application donne accès au service maison Prime Video (offert aux abonnés Prime), mais également Disney+, Netflix, Molotov, Arte, France24 ou encore YouTube (l'application myCanal n'est pas officiellement de la partie, mais il est possible d'en profiter simplement en cherchant un peu sur le net). La clé HDMI se connectera en Wi-Fi 802.11ac. Le Fire TV Stick 4K est équipé d'un CPU quadricœur à 1,7 GHz, un GPU IMG GE8300 et dispose de 8 Go d'espace de stockage. Amazon dote sa nouvelle Fire TV du Bluetooth 4.2 et d'un port micro-USB pour l'alimentation du périphérique. L'édition standard et la nouveauté sont livrées avec une nouvelle télécommande plus cossue, permettant d'interagir avec Alexa grâce au microphone intégré.. Les utilisateurs du Fire TV Basic Edition peuvent s'offrir la télécommande Alexa seule contre 29,99 euros.