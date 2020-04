Test express du Skullcandy Crusher ANC : un casque pour vibrer en musique

« Sensory Bass »

Le Crusher est livré avec un étui de transport recouvert de tissu, un câble USB-A vers USB-C de 128 centimètres, et un câble jack avec télécommande intégrée de 58 centimètres., du Bluetooth 5.0 (mais pas de connexion multipoint) et compatible avec les codecs SBC et AAC.Skullcandy a préféré le plastique au métal pour son Crusher ANC, mais le soin apporté à la fabrication donne un aspect solide à l'ensemble, qu'accompagne parfaitement le design tout en sobriété. L'utilisateur pourra tordre l'arceau plus que de raison sans entendre le moindre craquement inquiétant. L'ergonomie a également été soignée,. Les boutons permettent de gérer simplement les appels, la lecture de la musique, le volume du périphérique et de convoquer un assistant virtuel., permettant simplement de localiser le casque grâce au Tile intégré et de consulter le pourcentage de batterie disponible. La fonction « Son Personnalisable » permet à l’auditeur de régler le casque sur mesure, suite à une série de tests rapides (distincts pour chaque oreille) afin d'obtenir un profil d'écoute personnalisé. Cela pourra être intéressant pour des utilisateurs avec une audition très différente à droite et à gauche. Du côté de l'autonomie, le Crusher ANC nous aura offert un peu plus de 22 heures d'écoute en moyenne, avec l'ANC activé. Le prise jack et le câble fourni permettront d'utiliser le casque y compris si la batterie est déchargée, avec un rendu sonore un peu plus terne, et sans l'ANC ni le profil personnalisé.A l'usage, le, qui permet de ressentir les graves au travers de vibrations émises par le casque -- surprend. Les vibrations sont vraiment présentes (il est possible de régler facilement l'intensité de ces dernières via un bouton dédié), et. Il sera toutefois préférable d'essayer la fonctionnalité avant achat (bien que l'on puisse totalement désactiver les vibrations).S'il s'avère tout de même nettement perceptible, l'ANC n'est vraiment pas au niveau des Sony et Bose qui trustent le classement des ventes de la catégorie.. Il n'est d'ailleurs pas prévu d'ajuster le niveau de réduction active du bruit. Point positif, l'annulation active du bruit ne donne pas cette désagréable impression de pression sur les tympans, parfois ressentie chez la concurrence. Maintenir la main sur l'écouteur gauche mettra en pause l'ANC, et permettra de passer en, mettant à profit les microphones pour amplifier les sons environnants.(bien meilleur que sur les modèles plus bas de gamme de la marque). Rien de mirobolant (on reste sur un casque Bluetooth), mais les basses sont contrôlées et non exagérément mises en avant (comme cela arrivesouvent actuellement), des médiums légèrement trop creusés, et des aigus définis, avec une accentuation vers les 10 000 Hz (les plus sensibles pourront ressentir une certaine fatigue auditive au cours de longues sessions). De leur côté, les microphones intégrés ne se démarquent pas du reste de la production, avec un résultat satisfaisant dans un endroit calme, qui se dégradera à mesure que le bruit ambiant deviendra plus important.Le Crusher ANC est un casque confortable et bien fini,, permettant de faire ressentir physiquement les graves à l'auditeur, à l'image de ces vibreurs que certains férus de Home Cinema fixent sur leur canapé afin d'ajouter une dimension physique à l'écoute. Le système est efficace, et aura l'avantage de proposer un mode absent chez la concurrence. En ajoutant à cela une autonomie satisfaisante, le Tile intégré, et un rendu sonore plutôt correct (sans le souffle ajouté par l'ANC), ce casque pourrait bien rencontrer son public. Le tarif officiel fixé à 299,99 euros pourrait refroidir les ardeurs des amateurs de vibrations, mais. Les utilisateurs qui cherchent avant tout le meilleur ANC du marché peuvent toutefois passer leur chemin.