Test express des écouteurs Soundcore Liberty 2 Pro : une alternative intéressante

Un produit complet, et bien fini

« EarWings »

« Astria Coaxial Acoustic »

Un rendu satisfaisant

Conclusion

Design : 4

Technique : 4

Application : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Rendu sonore

• Charge sans fil

• Autonomie Les Moins : • Pas de Bluetooth multipoint

• Pas de capteur optique/accéléromètre Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • dès 149,99 euros 4/5



Ces modèles intra-auriculaires nous arrivent dans un joli packaging avec un pan aimanté, permettant de se faire une idée du format des écouteurs avant l'achat. Ces derniers sont livrés avec(ici aussi, en sus de celles installées en usine), y compris pendant le sport. Il faudra toutefois penser à les conserver au sec, Anker ne précisant pas que ses écouteurs sont résistants à l'eau ou aux éclaboussures.Si les Liberty 2 Pro ne sont pas dotés de l'ANC,, avec un boitier de charge sans fil, du Bluetooth 5.0, quatre microphones avec la technologie de réduction de bruit cVc 8.0 de Qualcomm, la compatibilité avec les codecs SBC, AAC et aptX, ainsi que des haut-parleurs avec une architecture(un système cumulant un transducteur dynamique de 11 mm auquel s'ajoute une armature Knowles dédiée aux aigus).Le boitier de charge oval recouvert d'une texturemesure 8x6x3 centimètres et. Le tout est bien construit et protégera les périphériques. La charge sans fil est de la partie, en sus du port USB-C et de la charge rapide, permettant de récupérer deux heures d'écoute en 10 minutes de charge. Le confort est bon (il faut toutefois supporter les intra-auriculaires, bien qu'ils ne rentre pas très profondément dans le conduit) et les utilisateurs devraient trouver facilement les embouts leur correspondant le mieux parmi les nombreux éléments fournis. Chaque écouteur pèse 8 grammes, et le boitier de charge affiche 51 grammes sur notre balance.L'application dédiée a été bien pensée et permettra de consulter l'état des batteries des écouteurs (mais pas du boitier),, et de mettre en place le mode HearID permettant d'obtenir un profil d'écoute personnalisé. Les Liberty 2 pro nous ont permis un peu plus de huit heures d'écoute en moyenne, et presque 33 heures avec le boitier de charge (soit légèrement plus que ce qu'annonce le constructeur). Le boitier indiquera le niveau de charge à l'aide de trois LED.Les boutons physiques sur les deux écouteurs permettront, au choix (via un double appui ou un appui long), de. Ces réglages personnalisés ne seront disponibles que lorsque les deux écouteurs sont en place, si un seul d'entre eux est utilisé, les réglages de base seront activés. Il sera possible d'utiliser l'écouteur droit ou gauche séparément, mais l'absence de capteur ne mettra pas la musique en pause lorsque l'utilisateur retire les Liberty 2 Pro. De même,(mais la séparation des écouteurs est possible, permettant de les connecter chacun à un appareil).Les efforts d'Anker se retrouvent dès la première écoute avec u. Les fréquences graves sont contrôlées et légèrement mises en avant, les médiums sont peut-être très légèrement creusés (mais l'égalisation permettra d'ajuster cela selon les goûts), et les aigus sont vraiment définis et cristallins (avec un extrême aigu également mis en avant). La dynamique est enthousiasmante et le rendu est précis, sans que certaines fréquences ne prennent le pas sur les autres. Quelques utilisateurs semblent se plaindre d'un bruit de fond/souffle audible en permanence, qui était totalement absent de nos exemplaires de test.Les quatre microphones mis en place par Anker ne font toutefois pas une grande différence avec les modèles concurrents., mais il sera préférable de reprendre le téléphone en main si le bruit ambiant devient plus important.. Si l'ANC ne fait pas partie de vos priorités, les Liberty 2 Pro offriront un rendu satisfaisant, un confort et un maintien étudiés, un boitier de charge sans fil, un port USB-C et une application complète. Pour améliorer encore la proposition sur la prochaine génération, Anker pourrait ajouter la connexion multipoint, ainsi qu'un capteur permettant de couper la lecture lorsque l'utilisateur retire les écouteurs.