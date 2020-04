Quel est le système d'infodivertissement automobile le plus ergonomique/efficace ?

1. Augmentez la température de 2 degrés

2. Augmentez la vitesse de la ventilation de deux crans

3. Avec un itinéraire de 20 milles programmé dans le système de navigation par satellite et l'écran d'infodivertissement sur la page d'accueil, accédez à l'écran de la carte et effectuez un zoom arrière pour voir l'itinéraire complet

4. Annuler le guidage d'itinéraire

5. La radio étant réglée sur Virgin Radio DAB et l'écran d'infodivertissement sur la page d'accueil, accédez à la liste principale des stations DAB et passez à BBC Radio 4.

6. À l'aide du bouton de commande vocale sur le volant (le cas échéant), demandez à la voiture de trouver la station-service la plus proche

« technos »

1. BMW 3-Series with Live Cockpit Professional (28/30)

2. Mercedes CLA with 10.25-inch touchscreen (27/30)

3. Porsche Panamera with Connect Plus and PCM (27/30)

4. Audi Q3 Sportback with Virtual Cockpit Plus (26/30)

5. Mazda 3 with 8.8-inch color display and Mazda Connect (25/30)

6. VW Passat with 8.0-inch Composition Media System (24/30)

7. Ford Fiesta with Sync 3 and FordPass Connect (23/30)

8. Hyundai Ioniq with 10.25-inch screen and Bluelink (22/30)

9. Vauxhall Corsa with 10-inch Multimedia Navi Pro (22/30)

10. Skoda Kamiq with 9.2-inch system (21/30)

11. Jaguar XE with 10-inch Touch Pro Duo system (21/30)

12. Volvo S60 with Sensus (20/30)

13. Toyota Corolla with Touch 2 media system (20/30)

14. Nissan Juke with Nissan Connect (19/30)

15. Honda CR-V with 7-inch touchscreen and Honda Connect (18/30)

16. Lexus RX with 12.3-inch multimedia display (18/30)

17. Peugeot 508 SW with 10.0-inch Connected 3D Navigation (17/30)

18. Skoda Citigo-e iV with color screen (16/30)

19. Fiat 500X with 7.0-inch touchscreen and Uconnect Live (14/30)

20. MG ZS with 8.0-inch touchscreen (12/30)

Un média anglais a donc décidé de, qui n'arrivent qu'en milieu de classement -il faut dire que le système de PSA (que l'on retrouve chez Citroën, Peugeot, DS et Opel) est particulièrement lent et daté. Dommage que Renault ne fasse pas partie du test, son dernier OS (présent sur la Zoe, Clio...) étant plutôt efficace.-que des allemands, en sommes ! Les asiatiques sont également plutôt mal classés, avec une petite cinquième place pour Mazda et Hyundai huitième. Evidemment, on aurait aimé voir comment se positionnent quelques marques pluscomme Tesla ou la dernières Honda E.