Test express Ecovacs Deebot Ozmo 920 : efficacité et cartographie multi-étages

Une conception robuste et une application complète

Un appareil vraiment efficace

Conclusion

Design : 4

Technique : 5

Application : 4

Tarif : 3 Les Plus : • Efficace et silencieux

• Réservoir d'eau de 240 mL

• App complète

• Cartographie 3 étages

• Hauteur pour un modèle avec cartographie Les Moins : • Seulement Wi-Fi 2,4 GHz Configuration : • Un smartphone Prix : • dès 429,98 euros 4/5



L'appareil est livré dans un emballage soigné, comprenant le robot-aspirateur, une base de charge et son cordon d'alimentation (la base permet de ranger le supplément de câble), un filtre HEPA supplémentaire, un jeu de balais de rechange, un module d'aspiration directe (en sus du module équipé d'une brosse installé sur le robot), un outil de nettoyage, le patin en microfibre qu'il sera possible de nettoyer, ainsi que 5 patins jetables., et de fixer des limites virtuelles (y compris en diagonale) afin d 'empêcher les robots d'aller aspirer et nettoyer dans les endroits que l'utilisateur juge sensibles, sans avoir besoin de bornes ou de bandes magnétiques. Le système est efficace et rapide à mettre en place. Malgré le module nécessaire à la cartographie, l' Ozmo 920 ne mesure que 9,3 centimètres de haut (pour un diamètre de 35 centimètres et un poids de 4,5 kg), ce qui lui permettra de passer sous certains meubles. L'appareil est également compatible avec Alexa et l'Assistant Google afin de déclencher une séance de nettoyage à la voix.. Niveau autonomie, la batterie de 2600 mAh permettra un nettoyage de 110 minutes (en mode automatique), et la recharge complète prendra un peu moins de 4 heures. Le système de cartographie permet au robot de reprendre sa tâche là où elle avait été interrompue (par exemple si la batterie venait à se vider).L'application dédiée Ecovacs Home est bien conçue et guidera l'utilisateur tout au long du processus d'installation (comme souvent, seul le Wi-Fi 2,4 GHz est supporté), afin que. L'application permet de choisir entre trois niveaux d'aspiration (silencieux, normal et max) et quatre débits d'eau (bas, moyen, haut et très haut). Les informations et réglages sont nombreux (zones, modes, état des fournitures, etc) et simples d'accès.Le Deebot Ozmo 920 peut augmenter automatiquement la puissance d'aspiration lorsqu'il passe du parquet/carrelage à de la moquette ou un tapis,, ce qui s'avère extrêmement pratique avec des seuils de porte un peu épais (de nombreux concurrents jettent l'éponge, et ne nettoient pas la pièce faute de pouvoir y pénétrer). Il sera également envisageable de définir des zones oùLa firme n'indique pas la puissance maximum d'aspiration, mais, avec un système de navigation qui lui permet de n'oublier aucun recoin, tout en restant particulièrement silencieux. Pratique, grâce à la détection des sols, le robot est capable d'éviter les tapis pendant les séances de lavage (ce n'est pas la cas de tous les concurrents), ce qui lui permet de ne pas encrasser inutilement la partie en microfibre.Face aux marques renommées américaines comme iRobot et Neato, l, comme ce Deebot Ozmo 920 (fabriqué dans une usine de la marque, qui produit également les appareils de grands groupes comme Philips, Panasonic, et Hoover). Les robots laveurs/aspirateurs ne remplaceront pas un vrai ménage en grand, mais permettent d'espacer très nettement ces derniers. Les différentes fonctions, la puissance d'aspiration et la capacité du réservoir font de ce Deebot Ozmo 920 une alternative réellement intéressante, y compris face au pourtant efficace Roborock S6 de Xiaomi (réservoir de liquide de 180 ml, contre 240 pour l'Ecovacs).