Xcode, Final Cut Pro et Logic bientôt sur iPad : possible ou pas ? On fait le point !

« Je suis maintenant à 100% convaincu que FCPX, Logic Pro et Xcode arrivent sur » Je suis maintenant à 100% convaincu que FCPX, Logic Pro et Xcode arrivent sur iPad Pro . Je ne peux pas dire avec certitude quelle capacité ou avec quelles limitations en raison de la gestion de la RAM - mais cela se produira au cours de la prochaine année. Vous pouvez choisir de me faire confiance ou pas, je suppose

« la gestions de la RAM »

Final Cut Pro sur iPad, c'est possible car...

...mais les contraintes sont nombreuses

« Fichiers »

Logic X : une partie du boulot est déjà fait !

« light »

...mais il reste encore beaucoup à faire

Et Xcode alors ?

Pour conclure...

clame-t-il avec assurance. Mais évoquer simplementcomme principale limitation, c'est bien mal connaitre le sujet.. Car il faut bien comprendre que tant Logic que Final Cut Pro ou Xcode , aucun des trois n'a été créé en 2 semaines :à leur itération moderne. Pour effectuer un portage vers iPadOS, il faudrait donc réécrire une bonne partie du code, un travail de longue haleine qui prendrait certainement plusieurs années de développement a minima.Vu l'état du framework (utilisé par quelques apps légères, comme Twitter pour Mac ), pas sûr que ce dernier soit suffisamment mature en l'état.! Ce programme créé par d'anciens ingénieurs d'Avid/ Pinnacle, se montre plutôt efficace sur la tablette et nettement plus performant qu'iMovie. Le nombre de pistes est élevé, la prise en charge des format plutôt riche (4K, 60FPS...), la gestion du son assez poussée :L'app gère depuis peu les écran externes pour leEn pratique, tous les monteurs vous le diront,. Déjà sur le plan hardware : la connectique est limitée (1 seul port, pas de Thunderbolt), ce qui est problématique pour le stockage, les accessoires et les modules externes. Oubliez aussi les cartes accélératrices (RED, AfterBurner...), qui permettent les workflows vraiment lourds. Il faudrait aussi plus de RAM, au moins 16Go pour des projets d'envergure avec des effets avancés. Par ailleurs, un écran de 11 ou 13" reste insuffisant pour travailler au long cours :, ce qui ne semble pas être le souhait d'Apple pour l'instant. Côté software, la gestion des plug-in parait également compliquée : ils doivent être intégrés à l'app, mais avoir des moteurs de calcul indépendant, il faudrait qu'Apple développe un système spécifique d'extensions qui aient leur propre sanbox -sans parler des problèmes de comptes tiers et de gestions des achats existants, comme pour MotionVFX n'est pas aussi souple que le Finder, sans parler des éléments à récupérer sur internet (pistes son, vidéos diverses...). Il faudrait aussi, dont l'espace de stockage interne est encore très limité (Impossible de travailler directement sur un support externe, par exemple ni de sauvegarder en live). Rien n'est insurmontable, mais en l'état,: ce n'est pas un hasard si les monteurs investissent dans de coûteux MacBook Pro 16" et autres Mac Pro , les ressources nécessaires pour ces applications dépassent largement les capacités des tablettes actuelles !En effet, GarageBand , disponible depuis longtemps sur iOS et iPadOS, adaptée au tactile, et de nombreux artistes s'en servent déjà, que ce soit pour esquisser une composition, ou pour des productions plus poussées. Certains albums ont d'ailleurs été entièrement élaborés sur cette application, l'exemple le plus connu étant Gorillaz . Autre point positif, une version mobile de Logic Pro pourrait permettre de mettre à profit les nombreuses applications de création musicale de l'App Store, dont certaines pépites comme BeatMaker 3 iMini Synthétiseur , ou Syntronik pour n'en citer que quelques-unes. L'arrivée de la gestion améliorée des claviers, souris et trackpads est également un grand pas en avant pour l'audio, avec des raccourcis claviers et la précision indispensable à l'édition.Certaines limitations sont encore à bousculer afin de lever totalement les barrières pour les professionnels. Si l' iPad gère déjà de nombreuses interfaces audio,, comme les UAD Apollo/Arrow, qui servent pourtant à de plus en plus d'artistes (les albums à succès comme ceux de Post Malone ou Billie Eilish ont été confectionnés sur ces interfaces, et aux plugins UAD, très prisés chez les pro, qui nécessitent les puces présentent dans le matériel de la marque).afin de permettre de brancher virtuellement l'ensemble des applications.(Waves, iZotope, Native Instruments et ses Kontakt et Maschine, Brainworx, Eventide, FabFilter, UVI, Arturia, Acustica et bien d'autres) à rendre leurs produits disponibles sur iOS/iPadOS. Enfin, il faudrait certainement une meilleure gestion des écrans externes, un peu plus de RAM et de puissance pour les très gros projets (on ne parle pas ici de sessions avec 30 pistes) afin d'obtenir la fluidité à toute épreuve nécessaire.: beaucoup aimeraient voir arriver un outil de programmation pour iPad directement sur la tablette, ce qui éviterait au passage de devoir se trimbaler plusieurs produits pour développer et de limiter les coûts par la même occasion. En effet,. D'autre part, avec la récente prise en charge des clavier/souris, les éditeurs de texte sont enfin devenus exploitables sur l'iPad. Enfin,, il existe d'ailleurs de nombreux éditeurs de code très efficace sur l'App Store.Mais là encore,Apple interdit en effet jusque là toute compilation sur la tablette : en violant ses propres restrictions, elle provoquerait l'ire de la concurrence ! Permettre de compiler et d'exécuter du code nuirait certainement en partie à la sécurité, car les développeurs ont besoin de pouvoir accéder à des composants bas niveau mais aussi à faire un peu d'introspection -ce qui est acceptable une fois branché à un Mac avec un certificat développeur, un peu moins pour une app lambda obtenue sur l'App Store. Evidemment,, qui n'ont pas toute la souplesse d'un ordinateur pour gérer les projets, les fichiers et les supports externes, surtout en environnement hétérogène et avec des projets conséquents.. Alors que les mises à jour se font déjà de manière très sporadiques sur Mac, Apple a-t-elle seulement les ressources pour rattraper son retard sur l'iPad, et adapter son environnement professionnel en conséquence ? De l'extérieur, le chantier semble colossal,. On le voit avec un programme comme Photoshop, qui peine déjà à se mettre à niveau de son concurrentpourtant encore jeune : une version du logiciel d'Adobe comparable à celui de macOS prendra sûrement encore 5 à 10 ans !: Xcode sans compilation intégrale, mais avec tous les outils et les librairies nécessaires pour pré-compiler par exemple. Un programme capable d'ouvrir des projets depuis iCloud, DropBox ou un serveur GIT/SVN et la finalisation se ferait sur le Mac ou depuis une machine à distance.: on ne parle pas ici de refaire iMovie ! La gestion des donnéessemble également compliquée en dehors de petits projets d'appoint. Est-ce qu'un-bis contenterait les pros en mobilité ?, reste l'épineuses question des modules tiers, indispensables pour un usage pro, et bien-sûr des interfaces. Comme vu plus haut, cette version grand public suffit peut-être déjà pour une tablette, finalement, et continuera de se bonifier avec le temps.