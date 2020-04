StopCovid : le Royaume-Uni rejoint la France dans une approche centralisée

« StopCovid »

Demain,et quelques startup du pays, pour tenter de traquer les malades du COVID-19 et de prévenir les potentiels contagions. Problème,: Cupertino limite en effet l'utilisation du Bluetooth aux applications situées en arrière-plan depuis quelques années déjà. Il faudra donc que les utilisateurs laissent le programme en premier plan en cas de sortie, imaginez la contrainte à l'usage.L'approche décentralisée, promue par l'Autriche, la Suisse, et désormais l'Allemagne, devraient a priori passer par les API d'Apple et de Google, seuls à même dele bluetooth effacement. Mais. On ne sait pas encore comme cela fonctionne exactement (iBeacon ? ), mais voilà qui éviterait surtout de forcer la main aux utilisateurs d'iPhone en les obligeant à laisser leur appareil allumé en permanence.. Pour la Commission Européennedu moment que le taux d'adoption est élevé., a commenté le Dr Michael Veale, derrière le protocole suisse DP3T., a déclaré à la BBC le professeur Christophe Fraser, l'un des épidémiologistes conseillant le NHSX (le système de santé en UK).