Test de l'iPhone SE 2 (2020) : le choix malin

Par ici le premier test !

L’iPhone du peuple ?

« SE »

« low-cost »

« Ils n’ont qu’à prendre un Android ! »

« certifiés »

La modernité… d’il y a 3 ans

« iPhone »

iPhone SE à gauche, iPhone 8 à droite

Un écran bord à bord pour le SE (à droite) ? Non, juste une illusion !

« Pas facile, quand vous avez passé 3 ans avec Face ID et des écrans bord-à-bord, de revenir sur un petit format d’iPhone 8 ! »

Touch ID fonctionne très bien avec un masque !

L'iPhone SE (à gauche) est moins lumineux que les dernières modèles OLED

Le passé avait du bon !

Une touche de modernité

Connectivité dernier cri (mais pas de 5G)

La même puce que l’iPhone 11 Pro Max

Photo/Vidéo : un iPhone 8 amélioré

Le capteur du XR (à droite) capte bien plus de lumière que le 8 et le SE

« cropper »

« pas photo »

Difficile de faire un zoom sur un sommet lointain avec l'iPhone SE...

...là où l'iPhone 11 Pro Max s'en sort bien mieux !

« haute dynamique »

Caméra frontale : en progrès

Moins de zones brûlées en arrière-plan et un visage moins sombre, la puce A13 offre une meilleure dynamique avec le même capteur !

Angle plus large, qualité en nette hausse, l'iPhone 11 garde une belle avance sur le SE

Un mode portrait très efficace

On notera également une meilleure gestion de la dynamique sur le SE, avec un sujet ici mieux éclairé tout en conservant les détails de l'arrière-plan.

Du bon son ?

Autonomie moyenne

L’affaire de l’année ?

Quel modèle acheter ? Les meilleurs prix ?

La note !

Design : 4

Performances : 5

Photo/Vidéo : 4

Qualité/Prix : 5 Les Plus : • Le prix !

• La puce A13 surpuissante

• Double SIM/eSIM

• WiFi 6

• Bonnes capacités photos

• Charge rapide/sans-fil

• Un design éprouvé Les Moins : • L’autonomie moyenne

• L’écran LCD un peu daté

• 3D Touch a disparu :( Prix : 489€ chez Apple

~450/460€ chez Sosh et SFR

Souvent moins cher chez Amazon, Fnac et Darty 4.5/5



Alors quecontinuent d’alimenter les rumeurs autour de l’iPhone 12, voilà qu’Apple relance en 2020 un ersatz d’iPhone 8 remis au goût du jour et qui reprend l’appellationde son devancier sorti en 2016.Souvent qualifié desur la toile, même si à 489€ , la somme reste conséquente pour bon nombre de nos concitoyens,, toujours la plus rapide du marché à l’heure où nous écrivons ces lignes. A l’inverse, le design est daté, l’écran LCD affiche de gros bords (coucou l’iPhone 6 de 2014 !), et le retour de Touch ID n’en finit plus d’essuyer les moqueries.Mais qu’en est-il des usages ?: des SMS, des appels audio/visio, un peu de mail, des photos, Google Maps… mais pas forcément de YouTube, de GarageBand et de jeux à gogo. Un jeune ado n’a pas les mêmes besoins qu’un étudiant, qu’un cadre, qu’un livreur ou que nos grand-parents.Non, répondent la majorité des clients, qui ont bien d’autres priorités.rétorquent quelques geeks, qui ne comprennent pas non plus l’obstination de certains pour iOS, là où Samsung, OnePlus et Xiaomi se montrent -ça dépend sur quoi- bien plus compétitifs. Or ce serait oublier que FaceTime, iMessage, iCloud, les mots de passe partagés avec le Mac, certains gestes tactiles, ou encore la simplicité/unicité des interfaces sont. Une ado me confiait l’autre jour qu’elle préférerait utiliser TikTok sur iPhone que sur Android, sans arriver à m’expliquer pourquoi : comme Instagram ou Snapchat, ces apps sont plus agréables sur l’appareil d’Apple, c’est comme ça. Plus fluides, mieux pensée, mieux intégrée,Avec un budget limité,. Il est vrai que pour le prix du SE, on trouve des iPhone X et même des iPhone XR en bon état, mais avec quelles garanties ? Si la batterie, soit-disant remplacée, s’effondre au bout de 6 mois, ou qu’une mise à jour détecte des composants non, il faudra encore remettre la main à la poche, en attendant la prochaine avarie. En entreprise, on ne veut pas non plus acheter du matériel usagé, et le premier iPhone neuf moderne -, surtout en SAV. L’arrivée de l’ iPhone SE sonne donc comme le messie pour bon nombre de clients, avec son prix canon de 489€ , voire même autour de 450€ suivant les promos (voir en fin d’article).presque rigoureusement identique. Apple a tout de même épuré le dos de son appareil en retirant la mentionet en centrant le logo :, non pas que ce soit forcément plus beau (surtout avec un dos blanc), mais cela crée l'illusion d'un écran bord à bord... tant que l'appareil est éteint., donneraient presque l’impression d’avoir un iPhone XR entre les mains... du moins... tant qu’on ne le retourne pas !peut-on lire dans la presse spécialisée. Ce caprice de journaliste technophile est compréhensible, Face. Quant aux grands écrans, ils offrent une surface de travail plus large à encombrement équivalent et bien plus confortable pour la lecture, la vidéo, la photo. La tendance étant aux grands téléphone,face au dernier iPhone 11 Pro Max En réalité, la plupart des acheteurs de l’ iPhone SE ne feront pas ce type de comparaison.... Dès lors, comment regretter une fonctionnalité que l’on n’a jamais connue ?, là où Face ID est souvent plus capricieux. Certaines personnes en situation de handicap ou même les plus jeunes, plébiscitent aussi la présence de boutons physiques. Plus récemment, avec, et là où Touch ID reste fonctionnel -sauf à utiliser des gants.. Il faut dire que ces iPhone ont pris un sacré coup de vieux faces aux téléphones modernes. Apple était déjà arrivée bien tardivement sur le segment des dalles étendues OLED, et aujourd’hui, on trouve des appareils Android à 300-500€ (neufs) avec des écrans plus grands, comme la gamme AXXX de Samsung et ses écrans SuperAMOLED. Alors forcément, avec un petit écran de 4,7“ LCD en 2020, on se sent vite à l’étroit.. Ma grand-mère, elle, se fiche bien du taux de contraste, mais sera un peu gênée en extérieur, lorsque son iPhone SE ne sera pas assez lumineux lors d’un appel FaceTime ou de la lecture d’un SMS. Les écrans LCD d’Apple ont toujours été très bons, bien calibrés et lumineux, mais disons-le franchement, à ce prix, c’est vraiment du recyclage -certains diront, de la segmentation.Quant aux gros bords, plus vraiment dans l’ère du temps, ils gardent deux avantages : d’une part,(YouTube, Netflix). D’autre part, les plus jeunes (ou les moins expérimentés) ont plus de facilité pour manipuler le produit sans interférer avec les interfaces, notamment dans les jeux.On se console comme on peut, car: ces derniers ont besoin de dalles plus larges pour facilité la lecture et la visualisation de photos de leurs petits enfants. Au bout d’une semaine, et habitué à un iPhone 11 Pro Max , mes yeux -pourtant encore trentenaires- en ont pris un coup.Histoire de terminer sur une note positive, notons que le format de ce téléphone reste. Garder de petits téléphones au catalogue s'avère salvateur pour bon nombre d’usagers : quand on fait du sport, qu’on donne la main à son enfant ou qu’on est très chargé, avoir une main libre est capital !Tout d’abord,Son retrait a eu lieu avec l’iPhone 7 il y a quelques années déjà, mais beaucoup vont découvrir la nécessité d’utiliser des adaptateurs pour écouter de la musique et recharger le téléphone en même temps... ou pour simplement brancher un casque filaire classique.et impossible de les brancher ailleurs, sans adaptateur (il existe désormais des convertisseurs Lightning (femelle) vers jack (mâle) mais c'est pas donné !) . Ce capteur de pression était bien pratique pour déplacer le curseur dans un texte (c’est toujours possible via un appui long sur la barre Espace) mais Apple n’en a pas non plus profité pour augmenter la capacité de la batterie. Alors, pourquoi ne pas l’avoir laissé ?C’est d’autant plus agaçant, impossible déplier une notification ! Autre bizarrerie, si vous touchez l’écran éteint, il ne s’allume pas, il faudra lever l’appareil ou appuyer sur un bouton : on dirait qu’Apple n’a repris aucune amélioration des modèles LCD récents, comme le XR, qui se comportent pourtant comme les modèles OLED.En ces temps de virus,Plus de crainte lors d’un saut dans la piscine, les toilettes ou même un petit plongeon dans le lavabo pour savonner la bête, votre iPhone SE résiste jusqu’à 30mn dans 1m d’eau. En réalité, il est même capable de tenir bien plus longtemps, mais Apple préfère émettre des conditions plus strictes. A ce propos, prendre des photos dans la piscine sera toujours à vos risques et périls : en cas d’infiltration, l’appareil n’est pas garanti. En pratique, je l’utilise quand-même souvent l’été dans l’eau,Autre atout apparu cette fois avec l’iPhone 8,... C’est moins rapide qu’avec un gros chargeur filaire, mais ça évite de devoir brancher systématiquement son appareil. Mieux, le prix des produits a bien baissé ! On trouve désormais des modèles autour de 10€. Cerise sur le gâteau, la charge lente et répétée use moins la batterie... Adaptateur iPhone pour la voiture (allume-cigare) Chargeur sans-fil USB (table de nuit) Dock sans-fil (pour le bureau)Tout aussi utile, mais dans des circonstances différentes,(au moins), et vous pourrez récupérer 50% de la batterie en seulement 30mn. Pratique, quand on a oublié de le charger la nuit ! Attention tout de même, car pour en profiter, il faut 2 accessoires : Un câble USB C vers Lightning Apple ou Standard Un chargeur USB C de 18W Apple ou Standard -nous n’avons pas vraiment constaté de différence de débit avec un iPhone 8, mais cela dépend des pays, des opérateurs et des bandes de fréquences. En revanche,: jusqu’à 150Mbps avec nos deux antennes, à condition d'avoir un routeur compatible.Enfin, grosse nouveauté sur le segment d’entrée de gamme iPhone,(interchangeable), vous bénéficiez de 2 lignes indépendantes, idéales pour les professionnels (ligne pro/perso) ou les frontaliers. Attention, l’un des deux opérateurs doit prendre en charge l’eSIM pour que ça marche (c’est le cas de Sosh/Orange et SFR/RED en France, la plupart des opérateurs en Suisse)En pratique,, avec son petit A11, mais ce n’est pas dans les interfaces que se fait la différence. Avec ses 3Go de RAM et ses co-processeurs spécialisés, cette puce permet surtout de décupler les possibilités : mode portrait, réalité augmentée, lecture de plusieurs flux vidéos 4k…que sur un iPhone 11. Pourquoi ? Car la puce a moins de pixels à gérer ! Avec un public d’ados, le SE se doit de faire tourner tous les titres du moment, et c’est chose faite.Enfin,: si un iPhone 8 reste encore très utilisable, pas sûr que ce soit le cas en 2025, là où le SE sera toujours éligible au dernier iOS. De ce point de vue, Apple a fait le bon choix : en achetant un iPhone neuf, il doit avoir la même durée de vie que les autres… ce qui n’est clairement pas le cas sur les derniers iPad, ou iPod Touch par exemple.L’ iPhone SE 2020 embarque en effet. A titre de comparaison, l’iPhone XR, qui accuse déjà presque 2 ans, embarque: malgré un meilleur traitement (assez agressif, d’ailleurs) l’ iPhone SE fait alors déjà moins bien que l’iPhone XR, qui captera plus de lumière avec son gros objectif :où Apple vadans le capteur et utiliser une surface encore moins grande :, d’autant qu’avec la puce A13, on pensait que la chose était techniquement possible. Mais les temps de pause, ou encore la montée en ISO dépendent aussi des capacités du capteur, etEn tout cas, face à un iPhone 11, il n’y a vraiment: la puce A13 comble largement le manque de lumière et améliore même le HDR. Dans certaines conditions, le SE affiche parfois un peu plus de détails que le XR, comme ici (meilleure dynamique et plus de détails dans le fond de l’image) :Mais attention :, contrairement à ce que j’ai pu voir ici et là. Par exemple, avec un sujet au premier plan, l’arrière plan offre désormais un léger flou (lié à la taille du capteur), qui donnera l’impression d’une image moins détaillée sur le XR -et qui n’est en fait qu’un léger bokeh :En réalité,, avec une bonne dynamique (merci le HDR amélioré) et un rendu des couleur comparable à l’iPhone 11 . Voici quelques photos prises ces derniers jours avec l’ iPhone SE Evidemment,. L’ iPhone SE affiche ses limites : un unique capteur impose de facto une prise de vue plus restreinte : un paysage éloigné, une pièce trop petite, il faut oublier toute situation un peu compliquée.Enfin,de ce qu’on obtient avec un iPhone 11. En 4K à 60FPS, Apple offre la meilleure qualité du marché sur la plupart de ses appareils récents, avec des mouvements de caméras très contrôlés.En clair, vous pouvez filmer à main levée et obtenir des films qui auront encore une bonne tête d’ici 10 ans, ce qui n’était pas le cas sur un iPhone 6 par exemple.à 24 ou 30FPS, une fonction apparu sur le XR/XS.: c’est la même (7MP) que sur l’iPhone 8. Avec son cadrage limité et sa résolution faiblarde (1080p30), on est bien loin du grand-angle 4K60FPS de l’iPhone 11 ! La qualité reste néanmoins acceptable et l’on gagne même une meilleure dynamique que l’iPhone 8 (Merci la puce A13) :Devant comme derrière, et contrairement à l’iPhone 8,. La prouesse est rendue possible grâce au moteur neuronal de la puce A13 qui va se charger de détourer nos têtes -impossible de cadrer un chat ou un objet avec ce système, qui se base sur des modèles d’IA. La qualité est très correcte sur le capteur dorsal :. Le détourage du XR semble parfois moins agressif (le SE taille plus facilement dans les cheveux ou les habits) mais ça reste anecdotique. (Précisons que l'angle du XR est un peu plus large -26mm contre 28- ce qui oblige à se rapprocher un peu pour avoir une image comparable). Autre différence,, là où le SE ne se base que sur l'IA : la main gauche de Belinda se retrouve donc ici en second plan sur le XR (ce qui est plutôt juste) alors que le SE considère qu'elle fait partie du sujet. Les deux approches fonctionnent, mais le XR est souvent plus fidèle au comportement d'un Reflex.On gagne même-sûrement un bridage logiciel, mais passons., c’est normal, avec son plus gros capteur :Enfin,. Là encore, la qualité est convenable en plein jour, mais le détourage pas toujours aussi efficace qu’avec la caméra 3D des iPhone équipés de Face ID. Ci-dessous, outre une image moins détaillée,(tout est net), là où le 11 opère un dégradé plus progressif (sur les cheveux notamment) :, nous n’avons pas enregistré de puissance plus élevée et le système stéréo est toujours efficace en regardant des vidéos.Ça n’a l’air de rien, mais le son est beaucoup moins plat comparé à du mono, plus classique. En pratique, rares sont les caméras à proposer la stéréo, les voix étant souvent distribuées sur un unique canal. Vous pouvez voir de multiples exemples de l’enregistrement stéréo dans nos vlogs ou dans la vidéo de l’iPhone XS, premier appareil à enregistrer en stéréo :En pratique,avec mon utilisation courante (mails, apps, twitter, quelques photos...) :, comme ce fut le cas durant notre tournage :Le test de GeekBench, pas toujours très cohérent,, mais nettement en dessous d’un XR ou d’un 11 :, qu’il faudra charger au moins une fois dans la journée, sauf à avoir un usage très restreint. En tout cas, ce n’est pas l’appareil que j’emmènerai loin de la civilisation, sans lui adjoindre une batterie externe !Évidemment, on pourra toujours reprocher à Apple de. C’est trivial, mais si l’on veut à tout prix iPhone neuf et à moins de 500€, pas d’autre choix que de se tourner vers ce modèle. La tentation de passer sous Android reste toutefois compréhensible pour les jeunes, qui veulent plusieurs capteurs photos par exemple, ou un grand écran, une meilleure autonomie et qui sont prêts à sacrifier les atouts de l’OS d’Apple, pour un appareil plus moderne.haut-de-gamme : il se destine à Mr-Tout-Le-Monde, de l’adolescent à la grand-mère en passant par toutes les franges de la population. Il permet de faire de belles photos, de surfer correctement sur le web, de durer dans le temps en profitant des dernières mises à jour, le tout avec de fonctionnalités dans l’ère du temps, comme la charge sans-fil/rapide, la résistance à l’eau ou encore le WiFi 6.Un mot sur la capacité :: les vidéos 4K et les photos prennent de plus en plus de place ! Pensez aussi à la revente, un appareil de 64Go en 2024 sera l’équivalent d’un modèle 16 ou 32Go d’aujourd’hui.Quant à la couleur,, nous promet Apple ! Pour ma part, j’ai aussi un petit faible pour le blanc, très épuré.Enfin, vous pouvez obtenir votre iPhone SE pour 450/460€ en suivant les liens ci-dessous :