Zoom achète Keybase, un spécialiste du chiffrement

« équipe est passionnée par la sécurité et le respect de la vie privée. C'est un honneur de pouvoir apporter notre expertise en matière de chiffrement à une plateforme telle que Zoom qui est utilisée par des centaines de millions de participants par jour »

« Il existe aujourd'hui des plateformes de communication chiffrées de bout en bout, des plateformes dont la sécurité peut être facilement déployée et des plateformes répondant aux besoins des entreprises à très grande échelle. Nous pensons toutefois qu'aucune offre sur le marché ne propose actuellement tous ces éléments réunis. Et c'est ce que Zoom souhaite construire, en offrant à ses utilisateurs, dans un même produit, sécurité, facilité d'utilisation et évolutivité. La première étape consiste à réunir les bonnes personnes. Keybase apporte à Zoom une expertise approfondie en matière de chiffrement et de sécurité, et nous sommes ravis d'accueillir Max et son équipe. L'arrivée d'un groupe cohésif d'ingénieurs en sécurité comme celui-ci fait considérablement avancer notre plan de 90 jours pour renforcer nos efforts en matière de sécurité. »

Voici une nouvelle qui devrait rassurer les utilisateurs de Zoom.Le but est bien évidemment dede sa plateforme, notamment via le chiffrement de bout en bout des messages. Cette opération marque une étape importante au niveau de la réalisation du plan de sécurité à 90 jours.Les deux sociétés se sont montrées particulièrement. D'après Max Krohn, co-fondateur et développeur de Keybase, sonMais lessont particulièrement lourds pour cette petite firme, victime de son succès pendant le confinement;