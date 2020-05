Apple autorise désormais les applications de circuit sur CarPlay (chez Porsche)

« Porsche Track Precision »

Expérience de course améliorée - avec la nouvelle intégration d'Apple CarPlay, l'enregistrement et la visualisation de vos performances de conduite actuelles deviennent encore plus faciles. De nouveaux enregistrements et la cartographie de nouveaux itinéraires peuvent désormais être lancés directement via CarPlay dans Porsche Communication Management (PCM). De plus, le temps au tour avec comparaison en temps réel à un enregistrement du tour de référence ainsi que le temps au tour prédictif peuvent être visualisés dans le PCM en un coup d'œil pendant la conduite.

On connait l'appétence depour le sport automobile, d'où la décision delors d'une course ou d'un entrainement. Après tout, c'est une forme de cartographie :Mieux,. Un courte vibration se fera également sentir en cas de record du tour. Désormais, 300 circuits sont pris en charge (contre 100 auparavant), et il est même possible d'utiliser le GPS du téléphone pour en créer de nouveaux !