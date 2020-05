L'image du soir : Sofia Coppola adaptera "Custom of the Country" pour AppleTV+

« Lost in Translation »

Quand paraît The Custom of the Country, en 1913, son héroïne Undine Spragg est un phénomène unique dans la littérature de langue anglaise. Fille d'un douteux homme d'affaires du Middle West, Undine est jeune, riche, avide, et aussi belle que peu scrupuleuse. Le roman décrit la spirale vertigineuse des multiples mariages et divorces grâce auxquels elle s'immisce tour à tour dans la haute bourgeoisie New-Yorkaise et dans l'aristocratie du Faubourg Saint-Germain, avant de réépouser son premier mari, un obscur arriviste devenu magnat des chemins de fer et richissime collectionneur. Aucune pourtant de ces brillantes alliances, forgées au mépris des souffrances semées sur son passage, ne parvient à satisfaire chez elle un besoin sans cesse renouvelé de plus d'honneurs, de bijoux, de robes et de divertissements. Wharton s'arme ici d'une ironie protéiforme pour réaliser une satire incisive de la haute société américaine et de l'aristocratie française de la fin du XIXe siècle. Bourgeois austères, nobles frileux et nouveaux riches, poètes romantiques et peintres mondains, épouses vertueuses et virtuoses du divorce s'y côtoient dans une comédie acide et sans concessions. Sous-jacentes mais omniprésentes se dessinent des interrogations essentielles sur le matérialisme triomphant, la condition féminine et la création artistique dans les milieux sociaux représentés.

