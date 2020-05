DEVONthink passe en version 3.5 (interface, OCR, raccourcis clavier, base de données)

« Standard »

« Pro »

« Server »

Ce logiciel prend en charge de nombreux formats de fichiers (qui peuvent être visualisés, édités et annotés directement). Il permet de les stocker dans une base de données, via un système de, notamment au niveau des rappels, de la synchronisation et plus globalement pour l’organisation de sa base de données.Au menu de cette itération, on trouve desLan'affiche plus que le contenu de la base de données active, et de nouvelles commandes permettent de changer de base de données via des raccourcis clavier ou d'accéder aux favoris. Il est également possible de renommer les favoris et de sélectionner plusieurs groupes en même temps.avec l'ajout de nouveaux boutons d'édition. Les listes de documents peuvent éventuellement afficher ou être triées en fonction du nombre de caractères, et la barre d'édition affiche également le nombre de caractères du document. La fonction OCR permet de traiter les fichiers PDF volumineux plus rapidement, offre une meilleure prise en charge des langues et exporte des fichiers plus petits.DEVONthink peut être téléchargésur le site Web de DEVONtechnologies. Après la, il faudra acquérir une licence pour l’une des: la versionà 93 euros, laà 190 euros ou laà 470 euros. La version compagnon sur iPhone est disponible depuis l' App Store DEVONthink To Go (pour 16,99 euros !)