Apple "Il n'y a pas de porte dérobée valable uniquement pour les gentils"

L'attaque terroriste contre des membres des forces armées américaines à la Naval Air Station de Pensacola, en Floride, a été un acte dévastateur et odieux. Apple a répondu aux premières demandes d'informations du FBI quelques heures seulement après l'attaque du 6 décembre 2019 et a continué de soutenir les forces de l'ordre lors de leur enquête. Nous avons fourni toutes les informations à notre disposition, y compris les sauvegardes iCloud, les informations de compte et les données transactionnelles pour plusieurs comptes, et nous avons prêté un soutien technique et d'enquête continu aux bureaux du FBI à Jacksonville, Pensacola et de New York au cours des mois qui ont suivi.



Sur ce dossier et sur des milliers d'autres, nous continuons de travailler 24 heures sur 24 avec le FBI et d'autres enquêteurs qui assurent la sécurité des Américains et traduisent les criminels en justice. En tant qu'entreprise américaine pleine de fierté, nous considérons que soutenir le travail important des forces de l'ordre relève de notre responsabilité. Les fausses déclarations faites à propos de notre entreprise sont une excuse pour affaiblir le chiffrement et d'autres mesures de sécurité qui protègent des millions d'utilisateurs et notre sécurité nationale.



C'est parce que nous prenons notre responsabilité envers la sécurité nationale autant au sérieux, c'est que nous ne croyons pas à la création d'une porte dérobée - qui rendra chaque appareil vulnérable aux mauvais acteurs qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des données de nos clients. Il n'y a pas de porte dérobée rien que pour les gentils, et le peuple américain n'a pas à choisir entre un chiffrement affaibli et des enquêtes efficaces.



Les clients comptent sur Apple pour sécuriser leurs informations et l'une des façons dont nous le faisons est d'utiliser un chiffrement fort sur nos appareils et serveurs. Nous vendons le même iPhone partout, nous ne stockons pas les codes d'accès des clients et nous n'avons pas la capacité de déverrouiller les appareils protégés par code d'accès. Dans les centres de données, nous déployons de solides protections de sécurité matérielle et logicielle pour assurer la sécurité des informations et garantir l'absence de portes dérobées dans nos systèmes. Toutes ces pratiques s'appliquent également à nos opérations dans tous les pays du monde.

Ce dernier, en guerre ouverte avec Apple depuis plusieurs années déjà, a, par la voix de l'avocat général William Barr. Ce dernier a notamment déclaré que la sécurité nationaleEn clair, il accuse Apple de privilégier son marketing en protégeant les iPhone, plutôt que les américains.Ce soir,-selon la Pomme- à vouloir affaiblir la sécurité de ses téléphones., alors même que de nouvelles failles iOS ou du firmware touchent ses appareils presque chaque semaine -vendues par des officines privées, notamment au FBI. Bref, ce petit jeu de poker menteur risque de se poursuivre encore longtemps, sauf si les USA (ou d'autres Etats) se décident à légiférer sur le sujet ces prochaines années...