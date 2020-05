Adobe : de nouvelles fonctions vidéo et audio pour Photoshop, Premiere Pro, After Effects

Premiere Pro et After Effect

Adobe propose. Les deux logiciels offrent ainsi unepour travailler sur plusieurs plates-formes et gérer les workflows utilisant ce format.Pour Premiere , l'outil Plume bénéficie d’une. Les filtres d'effets affichent désormais les attributs avec des images clés ou des paramètres ajustés. Le décodage matériel des formats H.264 et H.265 (HEVC) sous Windows est désormais disponible pour les processeurs graphiques AMD et NVIDIA.Selon l’éditeur, la fonction-l’outil de recadrage automatique dopée à l’IA- afficherait une. Cette avancée devrait avantager le travail en équipe ou la création de contenu à destination de Quibi. Enfin, la bibliothèque Creative Cloud propose la gestion des fichiers audio.De son côté,Il est désormais possible d'utiliser de nouveaux paramètres pour créer des traits ondulés, pointus ou arrondis, en faisant varier l'épaisseur du tracé, l'intensité de l'effilement, ou encore, en animer l'apparence.L'effet de formerécupère deux paramètres :et. On peut ainsiou des doublons concentriques, et les utiliser pour concevoir -par exemple- des modèles avec une ambiance rétro voire des motifs de(très en vogue dans les dessins pour se déstresser).La principale évolution concerne le(pour toutes les applications DVA). Il suffit pour cela de sélectionnerlors de la sélection des périphériques d’entrée et de sortie. Il propose de plus, uneLaoffre un meilleur contrôle sur les pistes vues et modifiées, ainsi que de nouvelles animations d'arrière-plan. En passant, on notera un boutondans la barre d’en-tête pour communiquer avec l’équipe du produit et les autres utilisateurs de Character Animator.L’éditeur agrandit les. Les marques d’une scène apparaissent désormais dans d’autres applications (ex. After Effects) grâce à Dynamic Link. Il est possible de créer des filtres de rechercher lors du, et de contrôler le niveau de volume de chaque piste audio indépendamment dans la chronologie d’une scène.Adobe a tendance àdans ses entières mises à jour. Ainsi, Premiere Rush permet deDu côté d’iOS,. Cette mise à jour autorise l'importation via Fichiers directement depuis le navigateur multimédia, ce qui simplifie l'accès et les workflows.