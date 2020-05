Migration de photos : Avalanche for Luminar 1.0 et Unlimited disponibles pour macOS

« Avalanche pour Luminar est la solution manquante qui était attendue avec impatience par les utilisateurs de Luminar. »

« A mesure que les fonctionnalités de Luminar évolueront, nous veillerons à réaliser les meilleurs transferts de métadonnées et conversions d'ajustements possibles. Skylum a dors et déjà annoncé la prise en compte des tags IPTC dans une version prochaine. Avalanche Unlimited tient pleinement sa promesse de déplacer toutes nos images avec des métadonnées, une structure d'organisation et des ajustements entre une liste croissante d'applications d'édition. Il s'agit de la meilleure version d'Avalanche, offrant à ses utilisateurs une liberté de choix très recherchée. »

Liste des fonctionnalités :

• Interface intuitive et moderne pour accéder à tous les catalogues .

• Analyse le contenu des catalogues avant la conversion (masters, versions, ...)

• Garde une trace des catalogues convertis, leurs emplacements, leur source,...

• Lance l'application source ou de destination depuis Avalanche.

• Prise en charge complète de la migration des masters, des versions, à la fois pour les photos et les vidéos.

• Toutes les annotations (tous les champs IPTC), les mots-clés, les détections de visages sont entièrement migrées (sous réserve des limitations du format de destination).

• Toutes les collections, albums, dossiers, piles, projets sont entièrement migrés. Avalanche tentera de répliquer les fonctionnalités d'organisation présentes dans le catalogue source.

• Prise en charge complète des images sur des volumes hors ligne.

• Migration améliorée par le Machine Learning.

• Toutes les modifications standard (balance des blancs, lumière, couleur) sont migrées à l'aide de ML de telle sorte que l'image aura la même apparence dans le catalogue de destination.

• La conversion en noir et blanc est entièrement prise en charge à l'aide de ML pour une fidélité maximale.

• Sûreté et sécurité: Avalanche ne modifiera jamais le catalogue source. Le traitement du catalogue et des images est exécuté localement.

Configuration minimale: Avalanche pour Luminar et Avalanche Unlimited requierent macOS 10.14 ou plus et sont parfaitement compatibles avec Catalina. Avalanche est compatible avec les catalogues Aperture à partir de la version 3.6, les catalogues Lightroom à partir de la version 7 et les catalogues Luminar à partir de la version 4.2. Il faut environ 145 Mo d'espace libre, 4 Go de mémoire (8 Go recommandés) et suffisamment d'espace pour accueillir les bibliothèques converties. Une version fonctionnelle d'Apple Aperture ou de Lightroom n'est pas requise pour migrer les bibliothèques car Avalanche ouvre ces bibliothèques en mode natif.

Aujourd'hui, l'éditeur annonce la sortie de deux nouvelles versions d'Avalanche : Avalanche pour Luminar va migrer les catalogues Aperture ou Lightroom vers l'application phare de retouche photo de Skylum: Luminar 4. Avalanche Unlimited est quant à lui l'outil de migration ultime.