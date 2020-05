Test express des Powerbeats : Apple améliore ses écouteurs Bluetooth pour les sportifs

Un design et une fiche technique plus modernes

La présentation l'année dernière des Powerbeats Pro avait donné un coup de vieux aux Powerbeats3 qui conservaient leur fil entre les écouteurs, mais affichaient également un design nettement moins moderne. En mars dernier, le constructeur réglait le problème avec cette nouvelle itérationLes Powerbeats4 ) affichent donc un design revu, avec les cordons reliant les écouteurs déplacés à l'arrière de la boucle permettant de maintenir le périphérique sur les oreilles de l'utilisateur, et, une connexion plus rapide entre les différents appareils, la commande vocale, et une latence contenue dans certains jeux.L'itération 2020 des Powerbeats propose, permettant de gérer l'écoute des morceaux, les requêtes via Siri et les appels téléphoniques, ainsi qu'un second bouton, toujours à droite, afin de gérer simplement le volume et un connecteur Lighting femelle pour la recharge. L'écouteur gauche propose un bouton d'allumage, également mis à profit pour l'appairage.Les Powerbeats sont livrés avec trois paires d'embouts (en sus de ceux installés d'origine), un court (21,5 centimètres) câble Lightning vers USB-A, ainsi qu'une pochette de rangement en nylon., et la fonction de charge rapideoffrira 1h30 d'écoute pour 5 minutes de charge.L'arceau semi-rigidedes écouteursUne fois en place (cela prend plus de temps que pour un modèle sans arceau), il sera possible de pratiquer des activités physiques, y compris avec des mouvements rapides de la tête, sans jamais craindre de perdre les écouteurs. Les utilisateurs de lunettes, en fonction des modèles, pourront toutefois ressentir une certaine gêne lors de la mise en place. Les Powerbeats sont des intra-auriculaires qui pénètrent légèrement plus loin dans les conduits auditifs de l'utilisateur que les AirPods Pro , il sera donc intéressant de pouvoir les essayer avant achat.Il faudra noter que. Il faudra donc gérer manuellement ce paramètre. Le codec AAC sera automatiquement utilisé lors de l'appairage avec iOS et macOS, et il sera envisageable via iOS/iPadOS de partager l'audio entre deux paires d'écouteurs, que ce soit des Powerbeats, Powerbeats Pro, Solo Pro, Solo3 sans fil, Beats Studio3, les BeatsX ou les AirPods Les produits Beats, depuis le passage sous l'égide d'Apple,, au point de masquer une partie du spectre sonore. L'isolation passive des écouteurs laissera tout de même passer les sons extérieurs, ce qui peut s'avérer sécurisant pendant la pratique sportive, ou lors de l'utilisation dans la rue.Le rendu sonore est assez homogène, avec, que ce soit les fréquences graves ou les aiguës, sans que cela ne dénature complètement le résultat. Les fréquences graves sont contrôlées, sans exagération ni effet, la dynamique est satisfaisante (pour des écouteurs Bluetooth) et les médiums et aigus sont définis (avec une pointe d'agressivité, qui pourra rendre l'écoute prolongée fatigante pour les plus sensibles).. Il faudra passer par l'égaliseur des différents programmes de lecture (Apple Music ou autres) pour peaufiner le rendu sonore selon les goûts de chacun, les Powerbeats étant dépourvus d'application dédiée.En communication, et comme pour une grande majorité d'écouteurs Bluetooth,, mais votre interlocuteur vous sera certainement reconnaissant d'utiliser le smartphone lorsque le bruit ambiant devient plus important. 149 euros , les Powerbeats 2020 représentent. En effet, si l'on fait abstraction du fil, les Powerbeats offrent presque tous les avantages des Powerbeats Pro avec une facture allégée de 100 euros. Evidemment, les sportifs seront le cœur de cible, avec un maintien assuré quelle que soit l'activité, et un rendu sonore satisfaisant pour accompagner l'effort.