Apple met à jour ses apps "Pour l'école" et "En classe"

• Basculez facilement entre les présentations Devoirs et Élèves grâce à une nouvelle navigation basée sur des onglets.

• Il suffit d’un geste et la nouvelle barre latérale vous donne instantanément accès aux devoirs des classes en cours, récentes ou favorites, ainsi qu’à ceux à l’état de brouillon ou archivés.

• L’ajout de contenu (activités de l’app, photos, vidéos, liens et documents) lors de la création d’un devoir a été simplifié.

• Observez dans quelles apps la progression de l’élève a été activée et profitez d’aperçus détaillés de l’activité lorsque vous ajoutez des activités d’app à vos devoirs.



Nouvelles fonctionnalités



• Nouvelles options pour les devoirs, notamment le verrouillage des devoirs, la possibilité de les marquer comme « consultés », la demande de révisions et le renvoi des fichiers.

• Indications relatives aux progrès des classes et des élèves, notamment le taux d’achèvement, le temps passé, ainsi que les activités non terminées et réattribuées.

• Notifications envoyées aux enseignants lorsque le délai des devoirs est écoulé ou lorsque ceux-ci sont prêts à être corrigés.

• Notifications envoyées aux élèves lorsque de nouveaux devoirs leur sont donnés, lorsque des devoirs doivent être rendus le lendemain, lorsque le résumé hebdomadaire des devoirs en retard est disponible ou lorsqu’un enseignant demande à ce qu’un devoir soit refait.

• La bibliothèque de l’enseignant organise les brouillons, les favoris et les copies des devoirs de classes archivées.

• L’archive de « Nouveau devoir » conserve les devoirs des classes lorsqu’elles sont terminées, ce qui permet de facilement réutiliser des activités.



• Recherche Spotlight et dans l’app pour les classes, les devoirs et les élèves.



• Accédez aux classes configurées via Apple School Manager en vous connectant à votre appareil à l’aide d’un identifiant Apple géré.

• Utilisez AirPlay pour projeter les détails de la classe sur une Apple TV lorsque vous invitez des élèves à rejoindre une classe créée par l’enseignant.

• Ajustez la taille des écrans des élèves à l’aide du zoom par pincement.



Ces deux applications s'intègrent au programme d'éducation développé par la firme, une initiative tout à fait à propos en cette période de pandémie et d'notamment de l' iPad en tant que cahier numérique ou outil d'enseignement. La firme en profite également pour mettre à jour ses fichiers d'explications sur PDF ( ici là ou là ).Il se veut assez simple d’utilisation, et permet deD'un point de vue ludique, il permet également devia des applications (compatibles). La nouvelle version prend (enfin)et apporte une meilleure gestion des, aussi bien du côté de l'enseignant que des jeunes disciples (à préparer et à rendre). Outre différentes améliorations, elle prévoit la fameuse option pourun élève, via FaceTime ou iMessage.Le fil directeur ne repose pas sur la classe à distance, mais sur l'aide apportée pour préparer et tenir des cours, même si le programme permet également de guider les élèves à l'école, de les corriger et de suivre leurs progrès.Avec lui, il est possible de. La nouvelle version apporte une meilleure synchronisation, via School Manager (le portail dédié de la Pomme) et l'Apple ID de l'enseignant.