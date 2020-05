Sélection de périphériques : Ring Video Doorbell 3, Liberty Air 2, Flare 2, TP-Link AX1100

Ring Chime et Video Doorbell 3

. Au menu, la caméra d'extérieur avec sirène de Netatmo, le Minix Neo Storage Pro, le nouveau carillon Chime et la Video Doorbell 3 de Ring, les Liberty Air 2 et l'enceinte Flare 2 de Soundcore, le routeur AX1100 Wi-Fi 6 de TP-Link, et le Roborock S6 MaxV.La Video Doorbell 3 est livrée avec(dont un foret et un tournevis) , une batterie amovible de 6040 mAh (recharge via micro USB), et un câble USB/Micro USB. Il sera également envisageable de mettre à profit l'éventuelle alimentation filaire d'une ancienne sonnette, et ainsi de profiter de la lecture vidéo en continu.Du côté de la connexion Wi-Fi, Ring conseille un réseau capable de faire transiter les données à 2 Mbps pour une utilisation optimale, avec un minimum d'1 Mbps. Conservant un design assez proche des itérations précédentes, la nouvelle venue profite de nouvelles fonctionnalités intéressantes.Autres nouveautés,, une nouvelle zone de détectionest implémentée afin d'occulter des champs spécifiques devant la caméra, et la connexion au carillon (optionnel) sera désormais automatique. Ring propose également un nouveau carillon, le Chime , avec un design nettement plus moderne intégrant une partie en tissu.Ring offre un mois d'abonnement avec chaque caméra. A l'issue de la période d'essai,. La formule 10 euros par mois (ou 100 euros par an) permettra un nombre illimité d'appareils Ring au sein du même foyer.Netatmo, l'entreprise française spécialisée dans les objets connectés présenteLa nouvelle venue est livrée avec un support mural, le nécessaire pour raccorder l'alimentation (pas de fonctionnement sur batterie), ainsi qu'un autocollant afin d'avertir que le domicile est équipé d'un système de vidéosurveillance. Sur la partie supérieure, on retrouve, dont l'intensité pourra être réglée depuis l'App dédiée, ainsi que l'activation en fonction de la détection d'une personne, un animal ou un véhicule.L'installation se fait en quelques minutes, et la mise en place de réglages personnalisés via l'application ne prendra également que quelques instants. Netatmo propose(sur le modèle Verbatim de 16 Go fourni, ou via un serveur FTP et sur Dropbox), la compatibilité Alexa et Google Assistant, etafin de faire fuir les intrus. Les enregistrements une 1080p sont assez définis pour l'usage, l'utilisateur ne croulera pas sous les notifications avec les bons réglages, et le périphérique à l'avantage de ressembler davantage à un éclairage extérieur qu'à une caméra de sécurité.Comme les autres modèles de la marque, la Caméra Extérieure avec Sirène est compatible HomeKIt, et devrait accueillir la fonction HomeKit Secure Video (déjà disponible sur la Caméra Intérieure ) avant la fin de l'année. Pour rappel, avec ce service, les utilisateurs pourront conserver les enregistrements de leurs caméras pendant 10 jours, sans surcoût (hors forfait de stockage iCloud), et avec une confidentialité des données garantie par Apple.Ce modèle haut de gamme, coiffant la série S,. Selon le dirigeant Richard Chang,Le robot aspirateur est livré avec un module serpillière (amovible et lavable), un filtre de rechange, un câble d'alimentation et une base de chargement. Le S6 MaxV est également doté du processeur Qualcomm APQ8053,(en mode silencieux)., en offrant une puissance d'aspiration supérieure (2500 contre 2000 pa), une autonomie confortable, une détection des obstacles de haut vol, et un silence de fonctionnement fort agréable, le tout faisant de ce Roborock le modèle le plus performant que nous ayons pu essayer à ce jour.La recharge intelligente permet de ne rester en charge que le temps nécessaire pour finir sa tâche. En sus, la technologie de cartographie multi-niveaux permet au robot de reconnaître automatiquement les différents étages d'une maison. Les plus inquiets apprécieront que les données enregistrées par les caméras soient analysées en local, avant d'être supprimées.Alors que le Wi-Fi 6 (ex 820.11ax) est disponible au sein des nouveaux iPhone 11 SE et des nouveaux iPad Pro (mais pas sur les MacBook Pro , ni sur le MacBook Air 2020 ), TP-Link commercialise son nouveau Archer AX11000.L'appareil se dote de deux ports USB 3.0 (un USB-A et un USB-C), de huit antennes, d'autant de port Ethernet Gigabit, et d'un port WAN en 2,5 Gb/s., permettant de restreindre l'accès à certains sites en fonction de l'utilisateur, et de définir de plages horaires pour l'accès au réseau. Le design est trèsmais le montage fixe des antennes ne permet pas de les orienter. L'application iOS Tether aidera l'administrateur lors de l'installation et donnera accès aux différents réglages.(ou ac).sur Amazon . La société propose également une carte PCIe TX3000E qui permettra, peut-être, d'ajouter le Wi-Fi 6 au Mac Pro, qui en est pour le moment dépourvu.En sus du Minix Neo Storage (disponible depuis l'année dernière), couplant un hub USB-C avec deux ports USB 3.0, un port USB-C Power Delivery et un port HDMI 4K à 30 Hz, à un SSD intégré décliné en 120 (350 Mo/s), 240 et 480 Go (400 Mo/s),L'appareil est doté d'un port Thunderbolt 3, d'un port USB 3.0, d'un port HDMI 4K à 60 Hz et d'un SSD (avec une interface USB, sans prise en charge de la commande TRIM sur macOS) de 480 Go avec des débits vérifiés par nos soins de 390 Mo/s en écriture, et 425 Mo/s en lecture.et sera commercialisé dès la fin de la campagne à 129,90 dollars.Les Liberty Air 2, au format intra-auriculaire, sont livrés dans une boîte avec un pan aimanté, permettant de se faire une idée du design des écouteurs avant l'achat.(compatible avec la charge sans fil) , un câble USB-C vers USB-A de 60 centimètres, et 3 paires d'embouts (en plus de ceux installés d'origine). la mise en pause automatique en enlevant un écouteur, et une certification IPX5., et l'étui offrira trois recharges complètes. Les Soundcore proposent une connexion en Bluetooth 5.0 (avec les codecs SBC, AAC et aptX), la possibilité d'utiliser l'écouteur droit ou gauche séparément, et des contrôles tactiles (on/off, volume, gestion des appels, de la musique et de l'assistant virtuel).L'application dédiée a été bien pensée et permettra de consulter l'état des batteries des écouteurs (mais pas du boitier), de choisir entre 22 préréglages (plus 7 réalisés par des producteurs récompensés comme Darrell Thorp, Alex Pasco, Craig Alvin, Ignacio Molino, Zach Allen, Buck Snow, Cole M.G.N, et d'autres son à venir) ou(assez proche des AirPods de Cupertino), avec des graves qui ne sont pas mis exagérément en avant, et des aigus précis sans être trop agressifs. Les 4 microphones permettront aux interlocuteurs de profiter d'une voix claire, tant que l'environnement n'est pas trop bruyant. Pour le tarif (actuellement en promotion à 99,99 euros ) Anker propose donc des écouteurs True Wireless intéressants avec un rendu agréable (pour du Bluetooth), un boitier compatible avec la charge sans fil, et doté d'un port USB-C.Avec l'été qui arrive,, avec un son à 360°, un port USB-C, une certification IPX7 permettant de ne pas craindre la chute dans la piscine, une autonomie (batterie de 5200 mAh) vérifiée de plus de 11 heures à volume modéré, la possibilité d'appairer plus de 100 Flare 2 et de synchroniser les différents effets d'éclairages.Développant 20W et disposant du mode BassUp (via un bouton dédié),, avec un rendu agréable (tant qu'on ne la pousse pas dans ses retranchements, la saturation s'invitant sur les derniers 10% d'un volume maximum assez élevé). L'application dédiée permettant quant à elle d'accéder aux réglages de l'éclairage (avec la possibilité de l'éteindre), ainsi qu'à 3 préréglages (Voix, Chill, Plat) et à un égaliseur à 9 bandes (on pourra alors réduire la voilure des graves et profiter du volume maximum).