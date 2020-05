Test express des Momentum True Wireless 2 : ANC et optimisation pour les Sennheiser

Des écouteurs plus compacts, de l'ANC, une autonomie en hausse

« Transparent »

« Smart Pause »

Un rendu sonore à la hauteur de la marque, un ANC satisfaisant

Conclusion

Design : 4

Technique : 5

Autonomie : 4

Tarif : 3 Les Plus : • Design

• Rendu sonore

• Confort Les Moins : • Boitier volumineux

• Pas de charge sans fil

• Egaliseur particulier Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • dès 299 euros 4/5



(avec un port USB-C, mais sans charge sans fil), renforçant l'aspect premium des écouteurs. Les écouteurs sont fournis avec 3 paires d'embouts en sus de ceux installés d'origine, ainsi qu'un très court (27 centimètres) câble USB-A vers USB-C. Petit point sur les embouts en silicone. Si les quatre tailles fournies devraient satisfaire toutes les morphologies, il ne faudra pas choisir forcément le plus petit en pensant obtenir un meilleur confort. En effet, si l'embout est trop petit pour votre oreille, le son obtenu pourra vite devenir métallique, avec un net manque de corps.Les principales nouveautés sont l'ajout de l'annulation active du bruit ambiant (ANC), d'un modeafin de percevoir au mieux l’environnement dans lequel l'utilisateur évolue, ou de participer à des conversations sans devoir ôter les écouteurs, et, passant de 4 à 7 heures (avec ANC désactivé, une fois la fonction enclenchée nous avons obtenu environ 4 heures d'écoute) pour les écouteurs, et trois recharges complètes via le boitier de charge (qui ne se décharge plus tout seul, ce qui était parfois le cas avec la première génération). Sennheiser utilise à nouveau les haut-parleurs de 7 millimètres de la génération précédente.Du côté des contrôles,. Elles permettent de contrôler le volume en fonction de l'oreillette touchée. Celle de gauche diminue le volume si on laisse le doigt dessus, fait office de commande Play/Pause via une tape, titre suivant via deux tapes et titre précédent via trois tapes. La fonction(que l'on peut désactiver) permet de mettre en pause la lecture lorsque l'utilisateur retire un écouteur.Le Bluetooth 5.1 (avec les codecs SBC, AAC et aptX et une mémoire conservant les huit derniers appareils appairés) est de la partie, ainsi que la certification IPX4., d'autant plus pour une marque proposant des produits audio professionnels, avec un seul curseur à déplacer, et nettement moins précise qu'un égaliseur à bande traditionnel. La pratique connexion multipoint n'est malheureusement toujours pas disponible sur cette génération, et la charge restante de la batterie du boitier n'apparait pas via l'interface de l'application, dommage.Parlons tout d'abord de l'annulation active du bruit ambiant. Sennheiser ne propose pas de régler ce paramètre, il faudra donc choisir entre ANC activé, ou désactivé. Si les bienfaits du mode sont immédiatement sensibles dès son activation, avec une réduction du bruit ambiant satisfaisante (l'isolation passive est assez importante), lparticulièrement sur les fréquences graves.Le son est assez neutre, respectueux du travail des artistes et ingénieurs du son, sans mettre l'emphase sur les fréquences extrêmes comme c'est souvent le cas sur les modèles concurrents. C'est un vrai avantage, et les réglages permettront d'adapter l'écoute à vos styles favoris, si vous désirez plus de graves ou des aigus ultra cristallins.Du point de vue des microphones,. En environnement bruyant, l'expérience de la firme dans le monde des microphones ne fait pas de miracles, et il vaudra mieux privilégier le smartphone.. La firme pourra encore améliorer sa proposition avec une éventuelle troisième itération dotée de la charge sans fil pour le boitier et du Bluetooth multipoint.