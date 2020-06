Des détails sur CarKey dans la beta d'iOS 13.6

« En savoir plus »

« Wallet »

Wallet vous permet d'ajouter et de partager des clés de voiture pour certains véhicules. Vous pouvez ajouter une clé de voiture en vous connectant à l'application du constructeur de votre véhicule ou en entrant un code dans Wallet pour revendiquer le véhicule comme étant le vôtre et pour coupler votre appareil avec votre véhicule. En cas de succès, votre appareil envoie à Apple un jeton de unique. Apple utilise le jeton d'authentification, des informations sur votre compte Apple et votre appareil, ainsi que votre emplacement au moment de l'approvisionnement (si les services de localisation sont activés) à des fins de prévention de la fraude.



Pour configurer votre clé de voiture, Apple partage un identifiant d'appareil unique avec le constructeur de votre véhicule. Cet identifiant d'appareil est différent pour chaque constructeur de véhicule afin de protéger votre vie privée. Le constructeur de votre véhicule peut connecter cet identifiant d'appareil à d'autres informations qu'il possède sur vous et traitera les informations qu'il possède sur vous conformément à sa politique de confidentialité.



Vous pouvez partager des clés de voiture en appuyant sur Inviter au dos de votre carte de clé de voiture, en sélectionnant le type d'accès que vous souhaitez accorder et en partageant la carte de clé de voiture à l'aide d'iMessage. Pour faciliter la configuration et la gestion des laissez-passer pour les clés de voiture, Apple transmet au constructeur du véhicule des informations sur les personnes avec lesquelles un laissez-passer est partagé et le niveau d'accès accordé. Apple partage également un identifiant d'appareil unique pour le destinataire du pass avec le constructeur du véhicule pour lui permettre de gérer votre pass. Pour les destinataires du laissez-passer, tout comme pour les propriétaires, le constructeur du véhicule peut connecter l'identifiant de l'appareil à d'autres informations qu'il peut avoir sur le destinataire et traiter ces informations conformément à sa politique de confidentialité.



Apple ne collecte ni ne conserve d'informations sur l'utilisation du véhicule, par exemple lorsque vous utilisez votre carte d'accès pour verrouiller ou déverrouiller le véhicule. Le constructeur de votre véhicule peut collecter des informations sur l'utilisation du véhicule conformément aux accords que vous avez conclus avec lui. Nous vous encourageons à consulter la politique de confidentialité du constructeur de votre véhicule pour plus d'informations.

La dernière beta d'iOS permet de consulter le texte accessible en touchanten bas des notes sur Apple Pay et Confidentialité, puis en choisissant la section, ou à la montre.Pour rappel,. L'utilisation de la puce NFC devrait également permettre d'utiliser un périphérique dont la batterie serait à plat. La configuration initiale de la fonctionnalité nécessitera de passer par l'App Wallet et devra être finalisée via l'App dédiée du constructeur du véhicule. Il sera ensuite envisageable de partager les clés virtuelles avec d'autres personnes dans Wallet. Certains constructeurs, comme Tesla, utilisent déjà les smartphones pour accéder et démarrer leurs véhicules en Bluetooth, permettant de garder le smartphone dans la poche.