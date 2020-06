A défaut d'Adobe Max, une profusion de mises à jour pour les applications de la suite

Photoshop

« Match Font »

Lightroom

« Apprendre »

« Découvrir »

Illustrator

Premiere Pro

« Audio essentiel »

Aero, XD, After Effects, Fresco

« Gizmo 3D »

A noter que l'ensemble de ces mises à jour seront déployées pour tous les abonnés à partir d'aujourd'hui.La version iPad gagne la possibilité d'effectuer des modifications sur des documents Lightroom et de les réimporter ensuite pour poursuivre son travail. Cela signifie qu'il est possible de traiter une image et la déplacer de manière transparente entre les deux applications pour utiliser les outils spécifiques à chacune.. Elle tire désormais pleinement profit de, surtout au niveau des, mais également du traitement des polices via, qui emprunte beaucoup à Lightroom , tout en étant plus intuitive à utiliser.Tout comme comme Photoshop pour travailler de front sur les deux applications. La fonctiona été améliorée et donne accès à n'importe quelle police installée sur iOS 13.: la barre de menu principale a d'ailleurs été déplacée en bas de l'écran et intègre une séparation des sectionsetEnfin,au niveau des réglages des teintes, du partage de modifications, des paramètres par défaut RAW, ou encore des albums partagés. Et comme toujours la correction de bogues et l'amélioration de la stabilité.-qui permettra enfin de synchroniser ses fichiers d'Adobe. Il sera donc possible d'accéder à son workflow, et ce, depuis n’importe quel appareil où le programme est installé. La zone de travail est désormais 100x plus grande, pour ceux qui souhaitent travailler en très grand format. Enfin, dIl sera ainsi possible de rechercher, télécharger et obtenir une licence libre de droits pour des bandes-son via le panneau. Desont pris en charge comme l’importation de séquences depuis les Canon EOS et RED Komodo, ou des contrôles de débit améliorés pour les exportations au format MXF JPEG 2000.Les autres applications de l'éditeur bénéficient tous de différents ajouts., permet désormais d'Elle se dote également d'une interface entièrement revue, d'une vue complète du graphique d'une scène et d'un nouvel outilpour un meilleur contrôle et un retour visuel lors du placement d'objets.Pour, on découvreAinsi, lorsque l'on ajoute, supprime, réorganise ou redimensionne des objets dans une, tous les autres objets s'ajustent automatiquement.