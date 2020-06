De premiers tests convaincants pour l'option 5600M du MacBook Pro 16"

Retrouvez notre test en vidéo du MacBook Pro 16 pouces

Passant de 24 unités de calcul pour la Radeon Pro 5500M à 40 unités pour la nouvelle venue (également équipée de mémoire HBM2 avec une bande passante de 394 Go/s), Apple annonçait jusqu'à 75% de performances supplémentaires avec la Radeon Pro 5600M.Dans le benchmark Metal de Geekbench 5,, là où la Radeon Pro 5500M 8 Go () culmine à 28 748 points. Le modèle d'entrée de gamme équipé de la Radeon Pro 5300M avec 4 Go de GDDR6 atteint 21 328 points, soit moins de la moitié du score du nouveau GPU. Dans le même exercice, l' iMac 5K avec la Vega 48 obtient 49 562 points, et l' iMac Pro avec la Vega 56 atteint 62 708 points., avec 135 ips pour la 5600M et 86/90 pour les 5300/5500M sur Aztec Ruins Offscreen en 1440p, ou encore 259 ips pour la 5600M et 178/187 pour les 5300/5500M sur Manhattan 3.1.1 en 1440p.Sur Unigine Heaven,. Sur le même benchmark, l' iMac 5K avec la Vega 48 culmine à 68 ips, et 72 ips pour les iMac Pro dotés de la Vega 56. La Radeon Pro 5600M complète le benchmark BruceX en 9 secondes, contre 13 secondes pour la 5500M, 20 pour la 5300M, et 6 secondes pour le Mac Pro avec la Vega II. La stabilisation d'un clip d'une minute sous Final Cut Pro prend 10 secondes sur le nouveau GPU, 15 secondes sur la 5500M, et 17 secondes avec la 5300M. L'export d'un clip de 5 minutes en 4K sous Final Cut Pro prend 3'03" avec la 5600M, 3'21" avec la 5500M, et 3'36" avec la 5300M, les écarts étant plus faibles car le GPU n'est plus le facteur limitant sur ce type d'exercice (la 5600M n'est utilisée qu'à 73%)., et nettement moins pour d'autres. Certains pourront relever que pour ce tarif, il serait possible de mettre un GPU plus puissant en eGPU, mais la machine devient alors moins transportable.et les températures restent acceptables avec moins de 80 degrés (et une machine qui souffle fort évidemment). Reste à savoir comment les performances évolueraient avec le couple CPU et GPU poussé dans ses retranchements, ce à quoi nous répondrons dès que nous aurons reçu notre exemplaire. Pour ceux qui hésitent et attendent la prochaine évolution du MacBook Pro 16" . D'ici là, le Refurb propose souvent d'intéressantes machines à partir de 2289 euros , et des i9/1 To à partir de 2719 euros . Il est possible de créer des alertes via notre application Refurb Store , afin d'être certain de ne pas manquer le modèle de votre choix.