Test express Audient EVO 4 : une interface audio compacte simplifiant l'enregistrement

Une interface USB-C compacte

« Smartgain »

« Monitor Mix »

« Monitor Pan »

Une utilisation simplifiée, si nécessaire

Des caractéristiques techniques à la hauteur de la marque

L'interface fonctionne parfaitement avec iPadOS

« driver »

Une offre logicielle consistante

« Arc Creative Hub »

Conclusion

Design : 4

Technique : 5

Logiciel : 5

Performance : 4 Les Plus : • Compacte

• USB-C

• Smartgain

• Préamplificateurs efficaces

• Offre logicielle

• Tarif Les Moins : • RAS Configuration : • Un Mac/PC ou périphérique iOS/iPadOS Prix : • 119 euros 4.5/5



, une interface audio dotée de deux entrées et deux sorties, surfant sur l'intérêt grandissant pour le podcasting et le streaming en direct de jeu vidéo. L'EVO 4 s'offre des mensurations intéressantes (140x67x67 millimètres) pour les enregistrements nomades et n'affiche que 360 grammes sur la balance. Le packaging est sobre et ne contient que l'interface et un câble USB-C vers USB-A de 108 centimètres.Sur le dessus du boitier, on trouve un bouton pour l'alimentation fantôme 48V,(gain, volume, panoramique), le bouton pour gérer les modes(permettant de choisir entre le son enregistré et le playback pour minimiser la latence) et(pour la gestion des panoramiques gauche/droite), et un dernier bouton pour régler les niveaux des moniteurs et du casque.En façade,. A l'arrière, l'EVO 4 dispose de deux entrées hybrides XLR/Jack 6,35 mm reliées aux préamplificateurs, de deux sorties monitoring en jack 6,35mm et d'un pratique port USB-C (avec une connexion USB 2.0).. Pour cela, il suffira d'enclencher la fonction avec le bouton dédié, de choisir le canal (ou les canaux, la fonction peut être utilisée pour un enregistrement en stéréo), puis de jouer/chanter au même niveau que pendant l'enregistrement à venir pour que l'interface règle automatiquement le gain au niveau adéquat. Les utilisateurs qui voudraient garder la main peuvent tout à fait faire un réglage traditionnel avec la molette multifonction. Le processus est très simple et permettra à n'importe qui de se lancer dans l'enregistrement, avec des résultats satisfaisants., avec de nouveaux préamplis offrant 58dB de gain, soit largement assez pour utiliser la plupart des microphones du marché, et même pourcorrectement des modèles à ruban. Les préamplificateurs sont plutôt neutres et transparents, ce qui est une bonne chose, les utilisateurs qui désirent ajouter du caractère pourront passer par des modèles externes ou des plug-ins adaptés. A cela l'interface ajoute des convertisseurs 24 bits/96kHz de qualité professionnelle affichant 113dB de dynamique, une entrée instrument JFET, et une latence réduite (<4 ms)., comprenant 8 émulations d'amplificateurs enceintes pour guitares et basses Torpeda Wall of Sound, le synthétiseur Retrologue 2, l'émulation de mellotron de Gforce Software, les trois émulations de claviers Waldorf Edition 2 LE, 2 Go de samples Loopmasters, et Cubase LE pour PC/Mac ainsi que Cubase LE 2 pour iOS/iPadOS.Avec, Audient pourrait bien se faire une belle place au soleil dans l'arène encombrée des interfaces audio, et l'EVO 4 ravir quelques clients aux très répandues (et efficaces) Scarlett de Focusrite.