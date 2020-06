iPadOS 14 tournera sur un iPad Air 2, iOS 14 sur l'iPhone SE et un Mac 2013 pour Big Sur

• iPad Air 2 and later

• iPad Pro (all models)

• iPad 5th generation and later

• iPad mini 4 and later

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone XS

• iPhone XS Max

• iPhone XR

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone SE (1st generation)

• iPhone SE (2nd generation)

• iPod touch (7th generation)

• MacBook 2015

• MacBook Air 2013

• MacBook Pro fin 2013

• Mac mini 2014

• iMac 2014

• iMac Pro 2017

• Mac Pro 2013

Du côté d'iOS,Quant àminimum :Enfin,