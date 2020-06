VR : Adieu Oculus Go, vive l'Oculus Quest !

« La réponse de la communauté a été extrêmement positive et vous nous avez dit haut et fort que le 6DOF [Six degrees of freedom, une liberté de mouvement accrue absente du Go] constitue l'avenir de la réalité virtuelle. C'est pourquoi nous n'enverrons plus de produits 3DOF VR [comme le Go]. »

Magnéto, Serge !

Deux ans plus tard,. Entre temps, Oculus a sorti le Quest , une version plus évoluée du casque, et qui semble trouver son publicCependant,... mais aussi plus aisé. Reste que l'écosystème offert par Facebook est plutôt fourni, avec 100 millions de dollars de contenus déjà écoulés et 10 jeux affichant un chiffre d'affaire supérieur à 2 millions de dollars. A noter que Facebook a montré quelques signes d'ouverture pour proposer des apps en dehors de l'écosystème (taxé) d'Oculus, d'ici 2021. Acheter l'Oculus Go sur Amazon (la dispo est variable)