Carrefour intègre automatiquement sa carte de fidélité pour un paiement via Apple Pay

« le paiement sans contact constitue une alternative de plus en plus prisée et en intégrant la carte de fidélité Carrefour, nous allons plus loin qu’un simple paiement et offrons à nos clients un passage en caisse fluide et sans contact. »

Dès aujourd'hui, les clients de Carrefour disposant de la carte de fidélité du magasin au sein de Wallet pourront payer à la caisse grâce à Apple Pay et profiter automatiquement des avantages de la carte de fidélité., avant de demander la validation du paiement via Apple Pay.Ce partenariat devrait ravir les clients de Carrefour qui ne devront plus obligatoirement penser à prendre leur carte de fidélité, tout en profitant tout de même de ses avantages.