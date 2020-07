Des MàJ pour Everyone Can Code et Develop in Swift

« Apple travaille aux côtés des éducateurs depuis 40 ans, et nous sommes particulièrement fiers de voir comment Develop in Swift et Everyone Can Code ont contribué à aider les enseignants et les élèves à avoir un impact dans leurs communautés »

. Apple ajoute des ressources aux ouvrages Everyone Can Code et Develop in Swift ainsi que de nouveaux cours pensés pour permettre aux enseignants d'acquérir des connaissances fondamentales afin d'enseigner la programmation et les bases du développement d'applications avec Swift. Selon Susan Prescott, VP Markets, Apps et Services,. [ Apple